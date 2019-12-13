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Новый резидент ТОР "Забайкалье" построит в Чите микрорайон на 5 тыс. квартир

В микрорайоне появятся 18 девятиэтажных домов, семь административно-деловых секций коммерческого значения, два детсада и школа
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© Роман Пименов/ТАСС

ЧИТА, 13 декабря. /ТАСС/. Проект строительства жилого микрорайона "Хороший" в Чите, рассчитанного на 5 тыс. квартир, вошел в территорию опережающего развития (ТОР) "Забайкалье". Соответствующее соглашение заключили компания "Атолл" и Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) во время проходящих в Москве Дней Дальнего Востока, сообщается в пятницу на сайте правительства Забайкальского края.

"Одиннадцатый резидент территории опережающего развития "Забайкалье" займется строительством комплексного жилого микрорайона "Хороший" в Чите в районе озера Кенон <...> Инвестор осуществит строительство жилого микрорайона из 18 девятиэтажных домов, семи административно-деловых секций коммерческого значения, а также двух дошкольных учреждений на 240 мест и школы на 800 учащихся", - говорится в сообщении.

Микрорайон рассчитан на 5 тыс. семей. Планируется, что квартиры в новых домах смогут, в том числе, получить участники специальной жилищной программы "Дальневосточная ипотека", которая позволяет молодым семьям покупать недвижимость на Дальнем Востоке под 2% годовых. Ранее краевые власти уже отмечали, что строительство микрорайона "Хороший" позволит удовлетворить часть спроса на жилье после запуска льготной ипотеки.

Реализация проекта с общим инвестиционным портфелем в 9 млрд рублей будет идти поэтапно. Ввод первой очереди запланирован на 2021 год, окончательная сдача объекта состоится в 2028 году. "Присвоение статуса резидента ТОР "Забайкалье" позволит нам более динамично развивать проект и будет способствовать привлечению дополнительного финансирования", - приводит пресс-служба слова генерального директора компании-резидента Артема Колесника.

ТОР "Забайкалье" создана в августе этого года. Общий объем инвестиций ее резидентов уже превышает 110 млрд рублей. В числе тех проектов, которые уже вошли в ТОР, - освоение крупнейшего в России Удоканского месторождения меди на севере Забайкалья, Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд, золоторудного месторождения "Наседкино", строительство завода современного крупнопанельного домостроения, зернового терминала на российско-китайской границе. Осуществление заявленных проектов, по оценке властей, позволит создать более 9 тыс. рабочих мест.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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