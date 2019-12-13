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Свыше 1,2 млн кв. м жилья построили с начала года в Нижегородской области по нацпроекту

Глава региона Глеб Никитин отметил, что темпы строительства в регионе увеличиваются в том числе за счет диалога местных властей с Минстроем

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 декабря. /ТАСС/. Свыше 1,2 млн кв. м жилья построено за 11 месяцев 2019 года в Нижегородской области по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил в пятницу губернатор региона Глеб Никитин на встрече с министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым и представителями местных компаний-застройщиков.

"За 11 месяцев этого года в Нижегородской области по нацпроекту построено и введено в эксплуатацию 1 млн 286,8 тыс. кв. м жилья", - сказал он. По словам Никитина, темпы строительства в регионе увеличиваются в том числе за счет диалога местных властей с федеральным министерством.

Никитин отметил, что в рамках перехода отрасли на проектное финансирование около 75% стройпроектов в Нижегородской области могут быть завершены по старым правилам, 25% - по новым. Положительные решения банков получили 32 проекта, причем активнее всего с региональными застройщиками работают Сбербанк, ДОМ.РФ, ВТБ и Газпромбанк, добавил губернатор.

В пресс-службе губернатора ТАСС пояснили, что регион вместе со всей страной 1 июля перешел на новый порядок финансирования строительства жилых домов. Вместо просуществовавшего около 15 лет долевого строительства внедряется единый механизм, призванный сохранить баланс между защитой дольщиков и необходимостью застройщику привлекать средства на стройку. В частности, привлечение денег от граждан для долевого строительства жилья допускается только с использованием счетов эскроу. В этом случае посредником и гарантом сохранения средств между дольщиками и застройщиком выступает аккредитованный банк. Застройщик открывает в нем кредитную линию, а средства граждан хранятся на счете эскроу. После передачи ключей жителям застройщик может воспользоваться средствами дольщиков и закрыть ими свой кредит.

"Мы переходим на новую схему финансирования, процесс идет непросто, но мы видим положительные эффекты",- цитирует пресс-служба слова Якушева. Он напомнил, что сейчас порядка 25 млн кв. м жилья строится с применением эскроу-счетов.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий в РФ из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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