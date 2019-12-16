{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Исследование: объем предложения в новостройках Московского региона упал на 28% в 2019 году

Отмечается, что средняя стоимость квадратного метра в новостройках в границах старой Москвы составила 187 тыс. рублей за кв. м, в Новой Москве - 125 тыс. рублей за кв. м, в Московской области - 86 тыс. рублей за кв. м

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Объем предложения на первичном рынке жилой недвижимости в Москве и Московской области в 2019 году снизился на 28%. Об этом говорится в исследовании компании ЦИАН, опубликованном в понедельник.

"В 2019 году рынок новостроек Московского региона пополнился 74 новыми жилыми комплексами. Всего в реализацию вышло 490 корпусов [как в новых, так и в ранее запущенных ЖК] суммарной площадью около 7,9 млн кв. м. По сравнению с прошлым годом новое предложение заметно снизилось. Число новых ЖК сократилось на 48%, новых корпусов на 29%, а суммарная площадь жилых помещений в них упала на 28%", - отмечается в исследовании.

По оценке ЦИАН, на конец 2019 года в Москве и Московской области будет зарегистрировано около 140 тыс. сделок по договорам долевого участия, а объем предложения составит около 147 тыс. квартир. "На каждый реализованный квадратный метр по итогам года придется лишь 1,05 кв. м нового предложения. Такое соотношение поглощения и нового предложения зафиксировано впервые за посткризисный период. При сохранении такого тренда не исключено возникновение дефицита предложения, что, в свою очередь, может стимулировать дальнейший рост цен", - считают эксперты ЦИАН.

Так, средняя стоимость квадратного метра в новостройках в границах старой Москвы за год выросла на 2% и составила 187 тыс. рублей за кв. м, в Новой Москве средняя цена увеличилась на 17% - до 125 тыс. рублей за кв. м, в Московской области на 13% - до 86 тыс. рублей за кв. м, говорится в исследовании.

По данным ЦИАН, в 2019 году впервые за семь лет снизилась средняя этажность в новостройках в Московском регионе с 17,2 этажей в среднем в 2018 году до 16,8 этажей в этом году. При этом средняя этажность в новостройках в границах старой Москвы за год снизилась с 21 до 18 этажей, а в Новой Москве и в Подмосковье среднее количество этажей выросло с 15 до 16 при сравнении 2018 и 2019 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Эксперт: соципотека для переселения из аварийного жилья в РФ может быть невыгодна жильцам
В Госдуме указали на побочный эффект поправки в правительственный законопроект
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС