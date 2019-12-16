Исследование: объем предложения в новостройках Московского региона упал на 28% в 2019 году

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Объем предложения на первичном рынке жилой недвижимости в Москве и Московской области в 2019 году снизился на 28%. Об этом говорится в исследовании компании ЦИАН, опубликованном в понедельник.

"В 2019 году рынок новостроек Московского региона пополнился 74 новыми жилыми комплексами. Всего в реализацию вышло 490 корпусов [как в новых, так и в ранее запущенных ЖК] суммарной площадью около 7,9 млн кв. м. По сравнению с прошлым годом новое предложение заметно снизилось. Число новых ЖК сократилось на 48%, новых корпусов на 29%, а суммарная площадь жилых помещений в них упала на 28%", - отмечается в исследовании.

По оценке ЦИАН, на конец 2019 года в Москве и Московской области будет зарегистрировано около 140 тыс. сделок по договорам долевого участия, а объем предложения составит около 147 тыс. квартир. "На каждый реализованный квадратный метр по итогам года придется лишь 1,05 кв. м нового предложения. Такое соотношение поглощения и нового предложения зафиксировано впервые за посткризисный период. При сохранении такого тренда не исключено возникновение дефицита предложения, что, в свою очередь, может стимулировать дальнейший рост цен", - считают эксперты ЦИАН.

Так, средняя стоимость квадратного метра в новостройках в границах старой Москвы за год выросла на 2% и составила 187 тыс. рублей за кв. м, в Новой Москве средняя цена увеличилась на 17% - до 125 тыс. рублей за кв. м, в Московской области на 13% - до 86 тыс. рублей за кв. м, говорится в исследовании.

По данным ЦИАН, в 2019 году впервые за семь лет снизилась средняя этажность в новостройках в Московском регионе с 17,2 этажей в среднем в 2018 году до 16,8 этажей в этом году. При этом средняя этажность в новостройках в границах старой Москвы за год снизилась с 21 до 18 этажей, а в Новой Москве и в Подмосковье среднее количество этажей выросло с 15 до 16 при сравнении 2018 и 2019 года.