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Около 20 тыс. ключей выдали дольщикам в Подмосковье с начала года

В следующем году обманутым дольщикам Подмосковья планируют выдать более 10 тыс. ключей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Обманутые дольщики в Московской области с начала года получили около 20 тыс. ключей от квартир, власти Подмосковья полностью реализовали планы во выдаче ключей на текущий год. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"По обманутым дольщикам у нас была большая программа реализована в 2019 году, порядка 20 тыс. ключей мы выдали за этот период", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Как ранее сообщал Воробьев, в следующем году в Подмосковье планируется выдать более 10 тыс. ключей обманутым дольщикам.

Всего по данным министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой, с 2013 года для восстановления прав участников долевого строительства было привлечено более 86 млрд рублей. За это время обманутые дольщики получили более 47,7 тыс. ключей от квартир.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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