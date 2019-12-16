Около 20 тыс. ключей выдали дольщикам в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Обманутые дольщики в Московской области с начала года получили около 20 тыс. ключей от квартир, власти Подмосковья полностью реализовали планы во выдаче ключей на текущий год. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"По обманутым дольщикам у нас была большая программа реализована в 2019 году, порядка 20 тыс. ключей мы выдали за этот период", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Как ранее сообщал Воробьев, в следующем году в Подмосковье планируется выдать более 10 тыс. ключей обманутым дольщикам.

Всего по данным министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой, с 2013 года для восстановления прав участников долевого строительства было привлечено более 86 млрд рублей. За это время обманутые дольщики получили более 47,7 тыс. ключей от квартир.