{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мутко заявил, что финансирование программы "Стимул" будет увеличено

Соответствующее поручение дано главой правительства Дмитрием Медведевым, отметил вице-премьер

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Финансирование программы "Стимул", направленной на развитие жилищного строительства, будет увеличено. Об этом ТАСС в понедельник сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

Программа "Стимул" в 2019 году вошла в нацпроект "Жилье и городская среда", она направлена на стимулирование жилищного строительства и затрагивает социальную, дорожную и коммунальную инфраструктуры.

"Мы будем работать над увеличением финансирования по программе "Стимул". Председателем правительства России Дмитрием Анатольевичем Медведевым дано соответствующее поручение", - сказал Мутко.

Он напомнил, что нацпроектом в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства для 85 регионов на шесть лет на строительство объектов по программе "Стимул" предусмотрено почти 184 млрд рублей: на 2019 год - 22,5 млрд, 2020 год - 25,2 млрд, 2021 год - 28,3 млрд, 2022 год - 31,8 млрд, 2023 год - 35,7 млрд, 2024 год - 40,2 млрд. руб.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичМутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
Реклама на ТАСС
Мутко ожидает дальнейшего снижения ставки по ипотеке
Вице-премьер заявил, что правительство и Центральный банк будут предпринимать усилия для дальнейшего снижения ставки ипотечного кредитования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС