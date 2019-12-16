Мутко заявил, что финансирование программы "Стимул" будет увеличено

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Финансирование программы "Стимул", направленной на развитие жилищного строительства, будет увеличено. Об этом ТАСС в понедельник сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

Программа "Стимул" в 2019 году вошла в нацпроект "Жилье и городская среда", она направлена на стимулирование жилищного строительства и затрагивает социальную, дорожную и коммунальную инфраструктуры.

"Мы будем работать над увеличением финансирования по программе "Стимул". Председателем правительства России Дмитрием Анатольевичем Медведевым дано соответствующее поручение", - сказал Мутко.

Он напомнил, что нацпроектом в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства для 85 регионов на шесть лет на строительство объектов по программе "Стимул" предусмотрено почти 184 млрд рублей: на 2019 год - 22,5 млрд, 2020 год - 25,2 млрд, 2021 год - 28,3 млрд, 2022 год - 31,8 млрд, 2023 год - 35,7 млрд, 2024 год - 40,2 млрд. руб.