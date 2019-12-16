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Власти Севастополя смогут покупать более дорогие квартиры для расселения ветхого жилья

Врио губернатора Михаил Развожаев сообщил, что город не мог приобрести жилье для расселения по прежней цене, поскольку на рынке не было таких предложений

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство Севастополя повысило сумму, которую город может заплатить за квадратный метр жилья при покупке квартир для тех, кого расселяют из ветхих и аварийных домов. Власти надеются, что это поможет быстрее выполнить программу расселения, сообщил во вторник на своей странице в социальной сети Instagram врио губернатора Михаил Развожаев.

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Сегодня в Москве на итоговом заседании рабочей группы Госсовета национального проекта «Жилье и городская среда» под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко обсудили что удалось сделать за год по разным направлениям. ⠀ Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» мы, например, выполнили на 100%. На следующий год в планах благоустройства только по региональному проекту у нас стоит детский парк им. М.К. Байды, зеленая зона спортивной площадки и сквер в п. Первомайка, зеленая зона между домами № 19-21 по ул. Колобова и детским садом № 125, сквер «Корабел» на ул. Рабочая и другие общественные пространства. Все проекты обязательно покажем. ⠀ А вот программу по расселению из ветхого и аварийного жилья смогли реализовать только наполовину. Причина простая, и поэтому вдвойне обидная. Предусмотренная ранее в программе стоимость квадратного метра в 62 тыс. рублей - ниже фактической рыночной цены, и как следствие, город не смог приобрести жилье. На рынке не было таких предложений. На этой неделе, мы внесли изменения в методику определения предельной стоимости квадратного метра, приблизив ее к рыночной цене - 75 тыс. рублей за метр. 13 декабря объявили конкурсы на покупку 11 квартир. ⠀ Что касается предложений, то сегодня на Госсовете предложил исключить критерий «самая низкая цена» при проведении торгов. В основу логики сметной экспертизы заложено определение наиболее низких расценок на рынке. Что имеем из-за этого? Подрядчики или отказываются участвовать в тендере, либо заведомо не настроены на качественную работу, а из-за этого страдают севастопольцы. Предложение простое – на этапе проверки эксперт подтверждает достоверность стоимости, а подрядчика целесообразнее определять на основании других критериев – опыт, оборотные средства, количество людей, техники. #севастополь #развожаевсевастополь #госсовет

Публикация от Михаил Развожаев (@razvozhaev.m)

"Программу по расселению из ветхого и аварийного жилья смогли реализовать только наполовину. Причина простая, и поэтому вдвойне обидная: предусмотренная ранее в программе стоимость квадратного метра в 62 тыс. рублей - ниже фактической рыночной цены. <…> На этой неделе мы внесли изменения в методику определения предельной стоимости квадратного метра, приблизив ее к рыночной цене - 75 тыс. рублей за метр", - написал Развожаев.

Он уточнил, что по прежней цене город не мог приобрести жилье для расселения нуждающихся в этом семей - на рынке просто не было таких предложений. Конкурс на покупку 11 квартир по новой цене уже объявлен.

Глава города пояснил, что вопрос расселения ветхого жилья обсуждался в Москве на итоговом заседании рабочей группы Госсовета национального проекта "Жилье и городская среда" под председательством вице-премьера Виталия Мутко.

Он добавил, что также на Госсовете предложил исключить критерий "самая низкая цена" при проведении торгов. То есть, критерий, из-за которого "в основу логики сметной экспертизы заложено определение наиболее низких расценок на рынке".

"Что имеем из-за этого? Подрядчики или отказываются участвовать в тендере, либо заведомо не настроены на качественную работу, а из-за этого страдают севастопольцы. Предложение простое - на этапе проверки эксперт подтверждает достоверность стоимости, а подрядчика целесообразнее определять на основании других критериев - опыт, оборотные средства, количество людей, техники", - сказал Развожаев.

Теги
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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