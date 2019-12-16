Власти Севастополя смогут покупать более дорогие квартиры для расселения ветхого жилья

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство Севастополя повысило сумму, которую город может заплатить за квадратный метр жилья при покупке квартир для тех, кого расселяют из ветхих и аварийных домов. Власти надеются, что это поможет быстрее выполнить программу расселения, сообщил во вторник на своей странице в социальной сети Instagram врио губернатора Михаил Развожаев.

"Программу по расселению из ветхого и аварийного жилья смогли реализовать только наполовину. Причина простая, и поэтому вдвойне обидная: предусмотренная ранее в программе стоимость квадратного метра в 62 тыс. рублей - ниже фактической рыночной цены. <…> На этой неделе мы внесли изменения в методику определения предельной стоимости квадратного метра, приблизив ее к рыночной цене - 75 тыс. рублей за метр", - написал Развожаев.

Он уточнил, что по прежней цене город не мог приобрести жилье для расселения нуждающихся в этом семей - на рынке просто не было таких предложений. Конкурс на покупку 11 квартир по новой цене уже объявлен.

Глава города пояснил, что вопрос расселения ветхого жилья обсуждался в Москве на итоговом заседании рабочей группы Госсовета национального проекта "Жилье и городская среда" под председательством вице-премьера Виталия Мутко.

Он добавил, что также на Госсовете предложил исключить критерий "самая низкая цена" при проведении торгов. То есть, критерий, из-за которого "в основу логики сметной экспертизы заложено определение наиболее низких расценок на рынке".

"Что имеем из-за этого? Подрядчики или отказываются участвовать в тендере, либо заведомо не настроены на качественную работу, а из-за этого страдают севастопольцы. Предложение простое - на этапе проверки эксперт подтверждает достоверность стоимости, а подрядчика целесообразнее определять на основании других критериев - опыт, оборотные средства, количество людей, техники", - сказал Развожаев.