Власти Севастополя смогут покупать более дорогие квартиры для расселения ветхого жилья

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство Севастополя повысило сумму, которую город может заплатить за квадратный метр жилья при покупке квартир для тех, кого расселяют из ветхих и аварийных домов. Власти надеются, что это поможет быстрее выполнить программу расселения, сообщил во вторник на своей странице в социальной сети Instagram врио губернатора Михаил Развожаев.
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Сегодня в Москве на итоговом заседании рабочей группы Госсовета национального проекта «Жилье и городская среда» под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко обсудили что удалось сделать за год по разным направлениям. ⠀ Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» мы, например, выполнили на 100%. На следующий год в планах благоустройства только по региональному проекту у нас стоит детский парк им. М.К. Байды, зеленая зона спортивной площадки и сквер в п. Первомайка, зеленая зона между домами № 19-21 по ул. Колобова и детским садом № 125, сквер «Корабел» на ул. Рабочая и другие общественные пространства. Все проекты обязательно покажем. ⠀ А вот программу по расселению из ветхого и аварийного жилья смогли реализовать только наполовину. Причина простая, и поэтому вдвойне обидная. Предусмотренная ранее в программе стоимость квадратного метра в 62 тыс. рублей - ниже фактической рыночной цены, и как следствие, город не смог приобрести жилье. На рынке не было таких предложений. На этой неделе, мы внесли изменения в методику определения предельной стоимости квадратного метра, приблизив ее к рыночной цене - 75 тыс. рублей за метр. 13 декабря объявили конкурсы на покупку 11 квартир. ⠀ Что касается предложений, то сегодня на Госсовете предложил исключить критерий «самая низкая цена» при проведении торгов. В основу логики сметной экспертизы заложено определение наиболее низких расценок на рынке. Что имеем из-за этого? Подрядчики или отказываются участвовать в тендере, либо заведомо не настроены на качественную работу, а из-за этого страдают севастопольцы. Предложение простое – на этапе проверки эксперт подтверждает достоверность стоимости, а подрядчика целесообразнее определять на основании других критериев – опыт, оборотные средства, количество людей, техники. #севастополь #развожаевсевастополь #госсовет
"Программу по расселению из ветхого и аварийного жилья смогли реализовать только наполовину. Причина простая, и поэтому вдвойне обидная: предусмотренная ранее в программе стоимость квадратного метра в 62 тыс. рублей - ниже фактической рыночной цены. <…> На этой неделе мы внесли изменения в методику определения предельной стоимости квадратного метра, приблизив ее к рыночной цене - 75 тыс. рублей за метр", - написал Развожаев.
Он уточнил, что по прежней цене город не мог приобрести жилье для расселения нуждающихся в этом семей - на рынке просто не было таких предложений. Конкурс на покупку 11 квартир по новой цене уже объявлен.
Глава города пояснил, что вопрос расселения ветхого жилья обсуждался в Москве на итоговом заседании рабочей группы Госсовета национального проекта "Жилье и городская среда" под председательством вице-премьера Виталия Мутко.
Он добавил, что также на Госсовете предложил исключить критерий "самая низкая цена" при проведении торгов. То есть, критерий, из-за которого "в основу логики сметной экспертизы заложено определение наиболее низких расценок на рынке".
"Что имеем из-за этого? Подрядчики или отказываются участвовать в тендере, либо заведомо не настроены на качественную работу, а из-за этого страдают севастопольцы. Предложение простое - на этапе проверки эксперт подтверждает достоверность стоимости, а подрядчика целесообразнее определять на основании других критериев - опыт, оборотные средства, количество людей, техники", - сказал Развожаев.