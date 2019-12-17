Число рабочих на площадках долгостроев в "Снеговой Пади" во Владивостоке выросло вдвое

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Число рабочих, которые строят проблемные дома в микрорайоне "Снеговая Падь", за месяц выросло вдвое, теперь здесь работают около 200 человек. Дома планируется сдать в 2020 году, этого ждут более 840 семей, сообщила ТАСС генеральный директор АО "Корпорация развития Приморского края" Ольга Сун-жаю.

Дольщики "Снеговой Пади", которые также являются участниками федеральной программы "Жилье для российской семьи", неоднократно обращались с просьбами о помощи к президенту РФ. Вопрос об этом проблемном объекте прозвучал на большой пресс-конференции президента в декабре 2018 года. Проблемными здесь признаны шесть домов, один из них планируется сдать в июне 2020 года, еще два - в июле 2020 года и три - в декабре 2020 года. Строительство домов ведет Фонд поддержки обманутых дольщиков при поддержке Корпорации развития Приморского края.

"На сегодняшний день строительные работы ведутся на всех шести объектах жилого комплекса "Снеговая Падь. Комплекс Д". Количество рабочих на всех площадках составляет почти 200 человек. За месяц оно увеличилось вдвое", - сообщила собеседница агентства.

В ноябре были заключены договоры подряда по строительству двух домов, и теперь работы идут сразу на всех объектах. Большое число людей на всех площадках позволяет вести работы сразу в нескольких направлениях, чтобы сдать дома как можно быстрее.

Дома находятся в разной степени готовности. Рабочие устанавливают окна и обустраивают кровлю, а на одном из домов ведется монтаж башенного крана и обустройство подпорной стенки. Например, в доме №25 рабочие кладут плитку, устанавливают сантехнику, делают стяжку, красят технические помещения. Больше всего специалистов, 59 человек, участвуют в работах в доме №3, где они устраивают ливневую канализацию, разводят электрокабели по квартирам, устанавливают лифтовые межэтажные площадки, ведут другие работы.

В 2019 году из казны Приморья на помощь обманутым дольщикам было выделено более 1,5 млрд рублей, куда входит субсидия фонду поддержки обманутым дольщикам Приморского края в размере 750 млн рублей. По официальной статистике "Дом. РФ" всего в Приморье насчитывается 26 долгостроев. Из них в 2019 году сданы четыре проблемных объекта, еще один планируется сдать до конца декабря.