Первые обманутые дольщики в Якутии получат компенсации по проблемным домам

ЯКУТСК, 17 декабря. /ТАСС/. Первые 90 обманутых дольщиков Якутии получат компенсации, десять из них уже подали заявки для получения выплаты, сообщил во вторник ТАСС руководитель блока поддержки бизнеса банка ДОМ.РФ Аркадий Тарнопольский. Помимо Якутии, 16 декабря заявления на выплату возмещений по проблемным домам начали принимать в Пензенской, Орловской и Ленинградской областях. В общей сложности до конца года будут восстановлены права более тысячи дольщиков.

Решением наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства 15 ноября принято решение о выплате компенсаций первым пострадавшим дольщикам в Якутии по объекту застройщика "Симиир" на общую сумму более 310 млн рублей.

"С момента приема заявлений на получение компенсации 10 граждан подали заявки. По записи на 17 декабря, планируется принять 35 граждан. На текущий момент более 90 дольщиков зарегистрировано по реестру на получение единовременной компенсации <...> Будем стараться, чтобы до 31 декабря все дольщики получили компенсации. Тем, кто подошел на этой неделе, мы все выплаты произведем [до Нового года]. После оформления заявки на получение компенсации граждане смогут получить единовременную выплату в течение 10 рабочих дней", - сказал Тарнопольский, отметив, что сбор заявок начался 16 декабря и продлится две недели.

"В те регионы, где нас [филиала банка] нет... приезжаем для приема заявлений. Для дольщиков это удобно, они не тратят денежные средства. Также они могут на сайте и по телефону горячей линии записаться к нам. На обслуживание дольщика уходит порядка 20-30 минут", - сказал Тарнопольский. Он отметил, что выплата производится на счет, открываемый в банке ДОМ.РФ. При переводе на другие банковские счета комиссия не взимается, после чего гражданин может распоряжаться средствами по собственному желанию.

На вопрос ТАСС о возможности открытия филиала банка в Якутии Тарнопольский ответил, что такого решения принято не было. "С точки зрения технических [характеристик] для граждан нет никакой обременительной процедуры. Дольщик также может обратиться в любом регионе, где находится наш банк, и у него примут заявление и проведут выплату", - отметил Тарнопольский.

Согласно соглашению, между Фондом и правительством Якутии сумма на софинансирование для восстановления прав обманутых дольщиков составляет 717 млн рублей, где 660 млн рублей предоставлены Фондом, остальное - это имущественный взнос республики. В Едином реестре проблемных объектов по Якутии зарегистрировано 14 домов, где заключен 721 договор на участие в долевом строительстве многоквартирных домов.