Цифровые разрешения на строительство появятся в единой информационной системе

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления смогут размещать разрешения на строительство многоквартирных домов на портале наш.дом.рф в единой информационной системе жилищного строительства, оператором которой является ДОМ.РФ. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Появилась техническая возможность размещать разрешения на строительство многоквартирных домов, а также решения об их прекращении или внесении изменений", - говорится в сообщении.

Информация подается через личный кабинет в соответствии с выданными в бумажной форме разрешениями на строительство и электронной формой, определенной оператором системы. В ДОМ.РФ отмечают, что перевод всех документов в цифровой вид будет способствовать повышению прозрачности рынка жилищного строительства и приведет к сокращению издержек всех его участников.

Система наш.дом.рф создана 1 января 2018 года, ее оператором является ДОМ.РФ. Все застройщики, осуществляющие долевое строительство, обязаны размещать в системе все документы по строительству. На сегодняшний день собрана информация о 3,7 тыс. застройщиков, которые осуществляют строительство 10,8 тыс. домов. Всего в стадии строительства находится 111,1 млн кв. м жилья. Обновление данных в системе происходит ежедневно.