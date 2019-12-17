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Реновация

Восемь "стартовых" площадок для программы реновации дополнительно подобрали в Москве

Площадь этих площадок составляет более 6,7 млн кв. м

МОСКВА, 17 декабря /ТАСС/. Еще восемь площадок для строительства "стартовых" домов программы реновации жилья утверждены в четырех административных округах столицы. Площадь этих площадок составляет более 6,7 млн кв. м, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Принято постановление правительства Москвы, утверждено восемь новых площадок реновации. Общая площадь площадок составляет 473,8 тыс. кв. м. Площадки расположены в семи районах четырех столичных округов - на севере, юго-западе, востоке и юго-востоке Москвы. Строительство позволит дополнительно переселить 76 домов или 17,3 тыс. человек из порядка 6,8 тыс. квартир площадью 304 тыс. кв. м", - сказал Хуснуллин.

Как уточнили в пресс-службе столичного стройкомплекса, новые площадки расположены на Кронштадтском бульваре, на улицах Амурской, Перовской, 3-й Владимирской, 11-й Парковой, Ставропольской, Большой Черемушкинской, Пролетарском проспекте, а также в Грайворонове.

Также в пресс-службе пояснили, что 73 площадки расположены на месте домов, после расселения и сноса которых градостроительной документацией по программе реновации предусмотрено новое строительство многоквартирных домов. Кроме того, еще 81 площадка предлагается к включению в программу, а 10 площадок предлагается исключить. Ранее была подобрана 361 стартовая площадка для реализации программы реновации.

"Итого на сегодняшний день подобраны 431 площадка для строительства "стартовых" домов с учетом ранее подобранных. Общая площадь <...> составляет более 6,7 млн кв. м", - добавил заммэра.

Программа реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включены 5 тыс. 171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, по программе реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.

Теги
Реновация
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Около 15 тыс. человек планируют переселить по программе реновации в Москве в 2020 году
Всего в программу реновации включен 5171 дом
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