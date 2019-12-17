Госдума вводит новые механизмы расселения аварийного жилья с привлечением Фонда ЖКХ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении порядка расселения аварийных домов, который предусматривает привлечение средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. За данное решение проголосовали 328 депутатов, 21 выступил против и трое воздержались.

Согласно тексту, федеральные органы власти, органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления наделяются полномочиями по признанию многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Согласно действующей редакции Жилищного кодекса, органы госвласти могут признавать "в установленном порядке жилые помещения жилищного фонда Российской Федерации непригодными для проживания".

Во втором чтении в текст были внесены существенные поправки. В первую очередь органы местного самоуправления не смогут принимать решения о признании аварийными домов, квартиры в которых находятся в федеральной или региональной собственности. Также уточняется, что органы власти региона вправе устанавливать для собственников квартир в аварийных домах, подлежащих сносу или реконструкции, "дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями при условии", что на момент вынесения решения об аварийности у них нет другого пригодного жилья в собственности или на условиях социального найма.

Кроме того, депутаты уточнили, что те, у кого "жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", могут получить временное жилье из маневренного фонда на два года. Согласно законопроекту, за это время власти должны будут либо выплатить им компенсацию для приобретения новых квартир, либо предоставить новое жилье. Нижняя палата при этом отклонила поправку, согласно которой этот срок должен быть сокращен до года.

Законопроект позволяет использовать средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для предоставления собственникам жилья субсидированной льготной ипотеки, создания маневренного жилого фонда, осуществления дополнительных социальных выплат. Ко второму чтению были одобрены поправки, уточняющие механизм использования такой поддержки. Фактически фонд наделяется функциями агента правительства РФ по предоставлению социальных выплат на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан.

Регион сможет обратиться к фонду за поддержкой в том случае, если местные власти гарантируют, что на территории, где раньше стоял аварийный дом, будут размещаться только социальные, коммунальные объекты, спортивные площадки, пешеходные пространства. Исключение составят лишь те случаи, когда расселение аварийного дома проводилось в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.

О ветхом жилье

Одновременно с этим профильный комитет по ЖКХ рекомендовал исключить из первоначальной редакции законопроекта норму, согласно которой региональные власти получают право определять основания, порядок и критерии признания многоквартирного дома аварийным или же его отнесения к зданиям, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, то есть к ветхому или предаварийному жилью, чтобы выделить их ремонт в отдельную подпрограмму. Минстрой с этой позицией согласился.

Против этого выступила глава профильного комитета Галина Хованская (фракция "Справедливая Россия"), так как, по ее мнению, решать проблему с ремонтом таких домов нужно как можно скорее.

В свою очередь ее заместитель, депутат-единоросс Павел Качкаев, заявил, что сейчас в законопроекте не обозначено, "до какого состояния ремонта эти дома нужно доводить". По его словам, депутаты и Минстрой вернутся к этому вопросу в весеннюю сессию 2020 года.