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Минстрой внесет предложения по реформе механизма капремонта домов в весеннюю сессию

Вопросы капитального ремонта наиболее сложные, считает глава ведомства Владимир Якушев

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство не снимает с повестки вопрос реформирования механизма капитального ремонта домов, в том числе ветхого жилья с износом до 70%, и планирует внести свои предложения в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев при рассмотрении в Госдуме законопроекта, призванного изменить порядок расселения аварийных домов, который был принят во вторник нижней палатой парламента во втором чтении.

"Вопросы капитального ремонта наиболее сложные. Мы планируем, что в весеннюю сессию министерство подготовит ряд серьезных предложений в целом по реформе капитального ремонта. Мы эти предложения предварительно, естественно, будем обсуждать перед тем, как это уже предложить в конкретных нормах права", - сказал он.

Ранее подпрограмма капитального ремонта ветхого жилья с износом до 70% была исключена ко второму чтению из правительственного законопроекта, призванного изменить порядок расселения аварийных домов.

Якушев пояснил, что в данном законопроекте не нужно отражать этот вопрос, чтобы не вносить путаницу. "Капитальный ремонт мы должны отразить в других нормативных документах, которые нами будут представлены. Такой вопрос с повестки дня не снимаем", - пояснил он.

В принятом во вторник во втором чтении законопроекте прописаны критерии признания домов аварийными, механизмы возмещения за изымаемые квартиры в аварийных домах, права регионов устанавливать дополнительные механизмы обеспечения жильем переселенцев. Документ был внесен в Госдуму в октябре и принят в первом чтении 14 ноября.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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