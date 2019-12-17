Московский фонд защиты прав дольщиков зарегистрирован в столице

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Московский фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства получил официальную регистрацию, это позволит ему приступить к достройке в столице проблемных жилых комплексов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Москомстройинвеста.

"Главным управлением Министерства юстиции РФ по Москве приято решение о государственной регистрации фонда. Теперь Минюст направит документы в налоговую службу для внесения в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) сведений о создании данной организации", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Уточняется, что силами фонда планируется достроить семь жилых комплексов на территории столицы - "Академ палас", "Легенда", "Воскресенское", "Малыгина, 12", "Троицк Е-39", "Остров Эрин", а также дом в поселке Кокошкино на ул. Труда, позиция 8. Фонд сам будет выступать в качестве застройщика, а его финансирование будет осуществляться за счет средств городского бюджета. Подготовительные работы на объектах планируют начать в 2020 году.