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Около 15 тыс. человек планируют переселить по программе реновации в Москве в 2020 году

Всего в программу реновации включен 5171 дом

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Порядка 15 тыс. человек планируют переселить по программе реновации в Москве в следующем году. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что порядка 20 тыс. участников программы реновации в Москве переедут в новые дома по итогам 2017-2019 годов.

"Мы на следующий год считаем, что порядка 15 тыс. человек получат смотровые ордера, программа [реновации] начинает развиваться. Есть такая тенденция, что люди, получая смотровые ордера, не торопятся переезжать. Перевозят вещи, не спеша обживают кванторы. Порядка 15 тыс. мы переселим в следующем году, а дальше по нарастающей уже будут переселены 18, 20, 21, 25 тыс. Программа к 2023 году полноценно наберет свои обороты", - сказал Хуснуллин.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей. По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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