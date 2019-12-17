Госдума сокращает до пяти дней срок выдачи разрешения на строительство

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект об унификации порядка, условий и результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, который в том числе предусматривает сокращение сроков выдачи разрешения на строительство.

В законе "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" разработчики правительственного законопроекта предлагают прописать, что "единый стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги - [это] установленные правительством РФ в случаях, предусмотренных федеральными законами, единые требования к предоставлению государственной или муниципальной услуги".

Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, данные стандарты "станут едиными для всей страны, независимо от региона и муниципалитета" и сначала будут введены в сфере градостроительства, что "упростит контроль за качеством услуг и ускорит сами процедуры".

В Градостроительном кодексе РФ (ГК) предлагается уточнить, что с 1 января 2020 года срок выдачи разрешения на строительство сократится с семи до пяти рабочих дней. Во втором чтении в законопроект была добавлена поправка, согласно которой требуемые документы могут быть направлены в форме электронных документов. Меняются и сроки выдачи градостроительного плана земельного участка - с 20 до 14 рабочих дней.

"Градостроительный план земельного участка выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка", - говорится в тексте законопроекта.

В ГК предлагается прописать, что подготовка проекта линейного объекта федерального, регионального или местного значения может осуществляться до утверждения планировки застраиваемой территории. Но в этом случае застройщик должен будет иметь на руках решение о подготовке документации по планировке территории и чертежи границ зон размещения объекта.

Еще одна важная новелла законопроекта состоит в том, что в случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, реконструкцию линейного объекта, которые влекут за собой уменьшение или увеличение застраиваемой площади не более чем на 10%, согласовывать их с властями не требуется. При этом подобные изменения не должны повлиять на предусмотренную проектом планировку территории или привести к изъятию участков. Законопроект дает застройщику и техническому заказчику право выделить и внести в проектную документацию этапы строительства, реконструкции линейного объекта, иных объектов, входящих в его состав, уже после получения разрешения на строительство.

Изменения для Москвы

Поправки вносятся и в закон "О статусе столицы РФ". В нем предлагается уточнить, что если строительство в Москве планируется вести на земельных участках, "государственная собственность на которые не разграничена и которые не обременены правами третьих лиц", то разрешение на него может быть выдано до образования данного участка, то есть, до выдачи его плана и схемы расположения участка на кадастровом плане территории. "В этом случае предоставление правоустанавливающих документов на земельный участок для выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется", - говорится в тексте. Вместо этого сам застройщик должен приложить реквизиты "утвержденного проекта межевания территории или схему расположения земельного участка на кадастровом плане".