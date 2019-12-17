Минстрой: субсидии застройщикам помогут расселять 600 тыс. кв. м аварийного жилья в год

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Предоставление застройщикам субсидий, предложенное в принятом во втором чтении Госдумой законопроекте, поможет расселять до 600 тыс. кв. м. аварийного жилья в год, сообщил во вторник журналистам глава Минстроя России Владимир Якушев.

"Денежные средства, которые будут получать субъекты из Фонда содействия реформированию ЖКХ, можно будет направлять на субсидию застройщику, который будет расселять аварийные дома. Мы рассчитываем получить серьезную поддержку от бизнеса и субъектов Российской Федерации в счет увеличения расселяемого аварийного жилья. Здесь должны и субъекты подключиться более активно, и застройщики должны эту поддержку оценить. По самым скромным оценкам, до 600 тыс. кв. м. жилья в год мы можем дополнительно с помощью этого инструмента расселять", - сказал Якушев.

В настоящее время инвестор может на аукционе купить участки, на которых находятся аварийные дома, для их расселения и последующего развития застроенной территории. Однако почти ни на одной из проданных на аукционе территории в последнее время не ведется строительство, отметил министр. Он пояснил, что застройщикам не хватает собственных или заемных средств на расселение аварийных домов, особенно сейчас, в условиях перехода на проектное финансирование строительства. Всего программой 2019-2025 годов предусмотрено расселение 10,2 млн кв. м. аварийного жилья.

Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении порядка расселения аварийных домов, который предусматривает привлечение средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Законопроект позволяет использовать средства Фонда содействия реформированию ЖКХ для предоставления собственникам жилья субсидированной льготной ипотеки, создания маневренного жилого фонда, осуществления дополнительных социальных выплат.