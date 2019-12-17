Госдума может запретить продажу микродолей в жилых помещениях в весеннюю сессию

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума может принять закон о запрете продажи микродолей в жилых помещениях до конца весенней сессии нижней палаты. Об этом во вторник сообщил журналистам председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, отвечая на вопросы журналистов в ходе итоговой пресс-конференции фракции "Единая Россия".

"Мы совершенно четко понимаем, что если доля в хрущевке составляет 1/80 квартиры, то проживать на такой доле нельзя. У нас в Гражданском и Жилищном кодексах четко говорится, что жилье предназначено для постоянного проживания. Эти доли приобретаются, чтобы зарегистрироваться в жилом помещении, получить адрес, работу и так далее", - сказал Крашенинников.

По его словам, подобные сделки "связаны с бизнесом черных риелторов". "Такие сделки не должны существовать в здравом смысле, а с точки зрения права, к сожалению, такие сделки с долями существуют. Есть целые организации, которые на этом зарабатывают деньги", - отметил он.

Парламентарий также выразил несогласие с оценками экспертов, считающих запрет на продажу микродолей нарушением права собственности. "Напротив, это злоупотребление правом, которое можно ограничить в соответствующем законе. У нас такие поправки есть для жилищного и земельного фонда. Нам кажется, что такие законодательные ограничения должны быть. Будем стараться в весеннюю сессию этот закон принять", - заключил депутат.

О законопроекте

Инициатива была внесена на рассмотрение нижней палаты парламента в декабре 2017 года группой депутатов во главе с председателем думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым ("Единая Россия"), председателем комитета по жилищной политике и ЖКХ Галиной Хованской ("Справедливая Россия"), а также ее первым заместителем Александром Сидякиным и заместителем Павлом Качкаевым (оба от "Единой России").

Как отмечают разработчики, законопроект направлен на предотвращение злоупотреблений собственниками жилых помещений своими правами путем совершения сделок, в результате которых возникает общая долевая собственность на жилое помещение, но размер долей в праве собственности является незначительным. По их мнению, подобная ситуация "не позволяет использовать жилое помещение в соответствии с его назначением - для проживания".

По словам авторов законопроекта, "это правило не будет распространяться на случаи, когда доля в праве собственности на жилое помещение возникает в результате приватизации или при наследовании жилья, а также на случаи, когда право общей долевой собственности возникает в силу закона". Кроме того, парламентарии предлагают установить лимиты на регистрацию проживающих в квартирах, если на каждого проживающего в них будет приходиться менее учетной нормы площади жилого помещения.