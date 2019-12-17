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ДОМ.РФ: более 80% планирующих купить квартиру семей готовы взять ипотеку

Возможность приобретения жилья в новостройках рассматривают 12 млн семей, отметил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Около 16,5 млн российских семей собираются в среднесрочной перспективе приобрести жилье, почти 82% из них рассматривают для этого ипотеку, сообщил во вторник генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник на совещании в Совете Федерации.

"В среднесрочной перспективе 16,5 млн семей планируют приобрести до 1 млрд кв. м. жилья, из них 13,5 млн семей готовы взять ипотеку. Возможность приобретения жилья в новостройках рассматривают 12 млн семей, в том числе 9,7 млн - с ипотекой", - сказал Плутник.

По его словам, ипотечный кредит сегодня имеют 6,5 млн семей. Согласно исследованию ДОМ.РФ, у 70% есть дети, а 40% имеют двоих детей. "У 18% семей, которые оформили ипотеку в 2019 году, появились дети. Это говорит о том, насколько важную роль ипотека играет для семей, которые хотят улучшить жилищные условия, жить в своей квартире и растить детей", - отметил гендиректор ДОМ.РФ.

Он добавил, что 69% заемщиков, оформивших кредит в 2019 году, - молодые люди до 35 лет, средний платеж по ипотеке составляет 21-22 тыс. рублей в месяц, средний размер кредита - 2,1 млн рублей. Доля семей, которым доступна ипотека, составляет 46%. "Мы совместно с Минстроем и Минфином планируем довести эту долю до 60%, что будет соответствовать лучшим международным практикам", - отметил Плутник.

По данным ДОМ.РФ, с 2004 года объемы выдачи ипотеки увеличились более чем в 50 раз. В 2018 году было выдано 1,5 млн ипотечных кредитов на 3 трлн рублей. В 2019 году объемы выдачи достигнут 2,9 трлн рублей, 95% из них - новые кредиты, а 5% - рефинансирование. Ипотечный портфель на сегодняшний день составляет 8 трлн рублей - около 7% ВВП. "Правительством РФ и Банком России принимаются специальные меры по снижению ставок. Снижение ипотечной ставки на 1 п.п. привлекает на рынок на 25-30% больше новых платежеспособных покупателей жилья", - сказал гендиректор ДОМ.РФ.

Одним из ключевых показателей федерального проекта "Ипотека", который входит в нацпроект "Жилье и городская среда", является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн.

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Теги
РоссияПлутник, Александр Альбертович
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