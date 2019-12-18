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Москвичи смогут онлайн оплачивать покупку и аренду городской недвижимости

Жители столицы также могут мгновенно узнать о задолженности по договорам, заключенным с городом

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Жители Москвы, которые приобретают или арендуют недвижимость у города, получили возможность производить оплату по договору онлайн на портале mos.ru, сообщила в среду пресс-служба столичного Комплекса экономической политики.

"Городское имущество арендуют и приобретают не только предприниматели, но и физические лица. Зачастую они используют городские объекты для размещения гаражей и машино-мест. Оплата в онлайн-режиме, которая теперь доступна для них, должна значительно сократить время заявителей, избавить от лишней волокиты. Кроме того, арендаторы городской недвижимости теперь могут внести арендную плату за весь следующий год - для этого достаточно обратиться к сервису, авторизоваться и перейти к оплате", - цитирует пресс-служба главу столичного Департамента городского имущества Максима Гамана.

Он уточнил, что автоматический поиск счетов будет осуществляться на основе данных, заполненных в личном кабинете. Это должны быть данные СНИЛС - для физических лиц, и ИНН - для юридических.

Кроме того, по данным пресс-службы, улучшена работа электронного сервиса сверки финансово-лицевых счетов по договорам аренды и купли-продажи помещений и земельных участков. "Теперь пользователи мгновенно могут узнать о задолженности по договорам, заключенным с городом, и при наличии долга оплатить его в несколько кликов", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, которого также цитирует пресс-служба, с начала 2019 года покупатели и арендаторы городской недвижимости обратились к этому сервису более 300 тыс. раз. "С его помощью пользователь получает информацию о задолженности или переплате по договору аренды либо купли-продажи, а также может проверить баланс по субсчетам, получить детализацию начислений и платежей по выбранному финансово-лицевому счету. Если раньше контрагенты могли получить на портале только общую информацию о состоянии счета, а для детализации им приходилось обращаться в службу Одного окна Департамента городского имущества, то теперь узнать актуальное состояние своего финансово-лицевого счета можно на портале mos.ru", - уточнил Ефимов.

Сервис расположен в каталоге услуг в разделе "Бизнес", подразделах "Объекты недвижимости" и "Земля". Для получения актуальной информации о состоянии финансово-лицевого счета по договорам аренды и купли-продажи заявителям достаточно авторизоваться на портале mos.ru.

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