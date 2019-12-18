{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минстрой привлечет волонтеров к благоустройству Ростова Великого

Замглавы министерства Максим Егоров отметил, что добровольцы смогут получить гранты на эти цели

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Участники II Всероссийского молодежного форума развития территорий, который в апреле 2020 года пройдет в Ростове Ярославской области, на конкурсной основе смогут принять участие в благоустройстве города, сообщил в среду замглавы Минстроя РФ Максим Егоров на первом заседании координационного совета при министерстве по популяризации добровольчества и вовлечению молодежи в развитие территорий.

"Отдельный вопрос, который мы хотим поднять, это участие молодежи в разработке проектов для конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений. Мы также предлагаем предоставить на конкурсной основе возможность благоустроить общественные пространства города Ростова", - сказал он.

Замминистра добавил, что вместе с властями будут выбраны площадки для благоустройства, волонтеры смогут получить на эти цели гранты. Ожидается, что участники форума обсудят механизмы взаимодействия органов власти и добровольческих сообществ по вопросам городской среды. Планируется уделить внимание привлечению не только молодежи, но и старшего поколения, так называемых серебряных волонтеров, отметил Егоров. На форуме также пройдет следующее заседание координационного совета.

Участники заседания в среду одобрили методические рекомендации региональным властям по привлечению добровольцев к благоустройству общественных пространств. Так, органам власти рекомендуется освещать работу волонтеров, обобщать лучшие практики добровольцев для их тиражирования по России, взаимодействовать с волонтерскими организациями, мотивировать и поддерживать инициативных граждан.

Координационный совет при Минстрое по популяризации добровольчества и вовлечению молодежи в развитие территорий создали в ноябре. В его состав вошли представители федеральных органов государственной власти, образовательных организаций высшего образования, экспертного сообщества и молодежных объединений, участвующие в сфере развития территорий.

Первый Всероссийский молодежный форум развития территорий прошел в августе в Ставрополе, в нем приняли участие добровольцы городской среды из различных регионов и ведущие российские эксперты в сфере урбанистики, архитектуры и благоустройства. Мероприятие проводится Минстроем в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Согласно нацпроекту, доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, к 2024 году должна вырасти до 30%. К этому же времени в 60% российских городов должна быть создана благоприятная среда.

Теги
РоссияЯрославская область
Реклама на ТАСС
Строительство жилья в России в ноябре выросло на 14,2%
В ноябре было построено 114 тыс. квартир
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС