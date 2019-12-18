Минстрой привлечет волонтеров к благоустройству Ростова Великого

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Участники II Всероссийского молодежного форума развития территорий, который в апреле 2020 года пройдет в Ростове Ярославской области, на конкурсной основе смогут принять участие в благоустройстве города, сообщил в среду замглавы Минстроя РФ Максим Егоров на первом заседании координационного совета при министерстве по популяризации добровольчества и вовлечению молодежи в развитие территорий.

"Отдельный вопрос, который мы хотим поднять, это участие молодежи в разработке проектов для конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений. Мы также предлагаем предоставить на конкурсной основе возможность благоустроить общественные пространства города Ростова", - сказал он.

Замминистра добавил, что вместе с властями будут выбраны площадки для благоустройства, волонтеры смогут получить на эти цели гранты. Ожидается, что участники форума обсудят механизмы взаимодействия органов власти и добровольческих сообществ по вопросам городской среды. Планируется уделить внимание привлечению не только молодежи, но и старшего поколения, так называемых серебряных волонтеров, отметил Егоров. На форуме также пройдет следующее заседание координационного совета.

Участники заседания в среду одобрили методические рекомендации региональным властям по привлечению добровольцев к благоустройству общественных пространств. Так, органам власти рекомендуется освещать работу волонтеров, обобщать лучшие практики добровольцев для их тиражирования по России, взаимодействовать с волонтерскими организациями, мотивировать и поддерживать инициативных граждан.

Координационный совет при Минстрое по популяризации добровольчества и вовлечению молодежи в развитие территорий создали в ноябре. В его состав вошли представители федеральных органов государственной власти, образовательных организаций высшего образования, экспертного сообщества и молодежных объединений, участвующие в сфере развития территорий.

Первый Всероссийский молодежный форум развития территорий прошел в августе в Ставрополе, в нем приняли участие добровольцы городской среды из различных регионов и ведущие российские эксперты в сфере урбанистики, архитектуры и благоустройства. Мероприятие проводится Минстроем в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Согласно нацпроекту, доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, к 2024 году должна вырасти до 30%. К этому же времени в 60% российских городов должна быть создана благоприятная среда.