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Крупнейшая сделка по проектному финансированию застройщика подписана в России

Компании "Инград" выдали кредит на 29,5 млрд рублей на строительство жилого квартала

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сбербанк предоставил группе компаний "Инград" кредит на 29,5 млрд рублей на строительство жилого квартала в Даниловском районе Москвы, что стало крупнейшей в России сделкой по проектному финансированию, сообщила в четверг пресс-служба банка.

"Сделка, которую мы сегодня заключили, - крупнейшая не только для нашей компании, но и в масштабах всей отрасли в целом после перехода на новую схему финансирования долевого строительства жилья. С учетом сегодняшнего договора "Инград" с мая текущего года уже привлек более 80 млрд рублей проектного финансирования от ряда крупнейших системообразующих банков страны, в том числе порядка 36 млрд рублей от Сбербанка", - сказал президент ГК "Инград" Павел Поселенов, слова которого приводит пресс-служба банка.

Кредит предоставляется в рамках заключенного между банком и застройщиком соглашения о стратегическом сотрудничестве. Жилой квартал на Симоновской набережной расположен в исторической части столицы на берегу Москвы-реки. Концепция ЖК предполагает создание парка, бульвара и благоустройство набережной.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

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Россия
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