Путин: нужно уменьшать сроки для задействования средств материнского капитала в ипотеке

Журналистка из Магаданской области напомнила, что на Дальнем Востоке для молодых семей запущена программа льготной ипотеки под 2%, и спросила, не начнут ли банки ужесточать условия по льготным кредитам. Она также отметила, что есть проблемы при использовании средств материнского капитала для уплаты взносов по ипотеке.

"Банки не отказывают использовать материнский капитал для решения вопросов, связанных с ипотекой. Просто процедуры получения этих средств чрезмерно усложнены и создают проблемы для людей. Здесь вы абсолютно правы. Вне всяких сомнений нужно эту ситуацию менять, нужно уменьшать количество дней, которые требуются сегодня для того, чтобы внести средства материнского капитала в качестве первичного вклада в ипотеку или погашения ипотеки", - ответил президент.

Он добавил, что такие решения принимаются - количество дней будет сокращено почти в два раза. Путин отметил, что некоторые его коллеги считают и это недостаточным.

"Что нужно здесь сделать: нужно расширять применение так называемого электронного товарооборота с тем, чтобы отношения между клиентом банка и Пенсионным фондом, через который идет материнский капитал, с соответствующими застройщиками осуществлялись без участия человека. Чтобы он только подал заявку, а банки сразу бы разобрались с Пенсионным фондом, когда и сколько можно получить денег. Тогда это можно делать вообще за один день. Это можно сделать и нужно сделать", - считает президент.