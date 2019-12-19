Четвертый дом по программе реновации передали под заселение на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Четвертый дом по программе реновации на северо-востоке столицы (ул. Коминтерна, д. 12 в Бабушкинском районе) передан под заселение. Он полностью готов, туда переедут 108 семей из д. 8 на ул. Летчика Бабушкина и д. 2, к. 1 по ул. Коминтерна, сообщил в четверг журналистам начальник управления департамента строительства города Москвы Александр Потехин.

"Дом проектировался с учетом потребностей маломобильных граждан без перепадов высот, с увеличенным размером холлов, шириной дверных проемов не менее 1,2 м и коридоров не менее 1,5 м. Площадь двухкомнатной квартиры с учетом таких требований будет более 87 кв. м", - сказал Потехин. Он отметил, что первые этажи отданы под нежилые помещения.

В доме 128 квартир: однокомнатных - 32, двухкомнатных - 65, трехкомнатных - 31.

Жительница переселяемого дома 1950-х годов постройки, Марина Викторова, проживающая с сыном и дочерью, поделилась с журналистами своими впечатлениями от новой квартиры. "Я не думала, что настолько быстро мы получим квартиру. У нас 11-й этаж, площадь в два раза больше, чем в старой, два балкона, там дышать можно. Одну из комнат 25,6 кв. м мой сын сравнил со спортивным залом", - сказала обладательница новой квартиры, добавив, что в старом доме были первый этаж, газовая колонка, постоянная сырость и теснота.

Всего на территории Бабушкинского района под реновацию попадает 93 пятиэтажки, для них подобраны восемь стартовых площадок. Четыре уже готовы и переданы под заселение, а еще четыре находятся в проектировании и будут вводиться в эксплуатацию с 2022 года.

Всего по северо-восточному округу включены в программу реновации 499 дома, для которых уже подобраны 54 стартовые площадки.

Программа реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включены 5 тыс. 171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, по программе реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.