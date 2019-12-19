Поправки по "регуляторной гильотине" в строительстве могут принять в 2020 году

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Поправки в законодательство в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, получившей название "регуляторной гильотины", в сфере строительства должны быть приняты на весенней сессии, сообщил в четверг председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев на заседании коллегии Минстроя.

"Есть поручение Вячеслава Викторовича Володина, председателя Государственно думы, о том, чтобы мы уже в начале следующего года собрали застройщиков. <...> Конечно, мы должны это делать и принимать в весеннюю сессию какие-то меры, чтобы действительно сделать легче работу и доступ к этому рынку тех застройщиков, которые работают по новой системе", - сказал он.

Глава Минстроя Владимир Якушев ранее сообщил, что Министерство строительства и ЖКХ России внесет изменения в 183 нормативных документа в рамках проведения "регуляторной гильотины". Он отметил, что предстоит выстроить отношения между застройщиками и государством.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

В рамках "регуляторной гильотины" все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности как минимум раз в пять лет. Для реализации реформы правительство РФ разрабатывает соответствующие законопроекты. Также под "гильотину", согласно поручению главы правительства РФ Дмитрия Медведева, попадут законы и постановления, принятые в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.