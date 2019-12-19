Фонд ЖКХ планирует расселить более 1 млн кв. м аварийного жилья в 2020 году

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства рассчитывает перевыполнить показатель по расселению аварийного жилья в 2020 году, сообщил в четверг генеральный директор фонда Константин Цицин на заседании коллегии Минстроя.

"Целевой показатель - 1 млн кв. м, должно быть переселено 64 тыс. человек. В настоящее время регионы активно ведут закупочные процессы. <...> Заключены контракты на 660 тыс. кв. м. До конца года мы планируем, что еще по 200 тыс. кв. м будут заключены контракты. <...> Поэтому надеемся, что показатель 1 млн будет перевыполнен в следующем году", - сказал он.

По словам Цицина, показатель 2019 года уже перевыполнен более чем в два с половиной раза. "На 1 декабря расселено почти 390 тыс. кв. м, переселено 22,2 тыс. человек. Целевой показатель был 141 тыс. кв. м", - уточнил он, добавив, что достижение такого результата обеспечили 57 субъектов.

По словам Цицина, только Еврейская автономная область может не выполнить план по расселению аварийного жилья, несмотря на то, что там необходимо расселить всего 1 тыс. кв. м - 20 квартир.

Согласно паспорту федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019-2024 годах из аварийных домов общей площадью более 9,5 млн кв. м в новое жилье планируется переселить 530 тыс. человек. На эти цели планируется направить более 507 млрд рублей, в том числе 431 млрд рублей из федерального бюджета, более 67 млрд рублей из региональных бюджетов, свыше 7 млрд рублей - из внебюджетных источников.