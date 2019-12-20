Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года. Такой прогноз сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин на селекторном совещании по проблемам незавершенного строительства.

Прежде всего, по мнению председателя Счетной палаты, необходимо определить, что входит в понятие "объекты незавершенного строительства", а также обозначить их реальный объем.

"Говоря о "незавершенке", мы имеем в виду так называемые проблемные объекты: брошенные, долгострой. Сегодня же незавершенное строительство предполагает все, что строится, в том числе и в нормативные сроки. Поэтому мы должны выделить то, что строится именно с нарушением сроков, в каком состоянии находится этот объект, сколько прошло времени с момента плановой сдачи", - отметил глава Счетной палаты.

Также Счетная палата предлагает Минфину и Казначейству актуализировать бюджетную отчетность и предоставлять данные ежеквартально, а не ежегодно, как происходит в настоящее время.

Кроме того, по мнению Кудрина, необходимо определить ведомство, которое будет отвечать за проблему долгостроев. На сегодняшний день этим вопросом занимаются одновременно Минстрой и Минэкономразвития.

Счетная палата ранее проанализировала ситуацию с незавершенными бюджетными стройками в России. Как следует из материалов исследования, всего в России 71,3 тыс. объектов незавершенного строительства, которые финансируются за счет бюджетных источников. При этом все объекты в мониторинге были разделены на три типа: те, строительство которых ведется в плановом порядке; "брошенные" объекты - это те, строительство которых приостановлено и (или) законсервировано; "долгострои" - это объекты, которые возводятся более пяти лет.