Илюхин: строительная отрасль на Камчатке оказалась не готова к ипотеке под 2%

ТАСС, 22 декабря. Строительная отрасль Камчатского края пока не готова к участию в программе ипотеки под 2% годовых из-за дороговизны коммерческого жилья. Об этом в ходе "Прямой линии" в эфире телеканала "Россия-24" в воскресенье заявил губернатор края Владимир Илюхин.

В сентябре президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. 9 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. Она позволяет молодым семьям и получателям "дальневосточных гектаров" брать ипотечные займы по ставке 2% годовых на срок до 20 лет в размере не более 6 млн рублей. Получить такой кредит можно однократно.

"Что касается коммерческого жилья, где сегодня можно было бы молодой семье поучаствовать в этой программе, его [на Камчатке] практически нет. А если есть, то оно достаточно дорогое, и наш строительный комплекс оказался не готов к таким предложениям. Но не готов не потому, что не хотел бы в этом принимать участие, а потому, что в целом... льготного кредитования просто нет. Банковские структуры на это не идут, потому что риски, которые сегодня есть у нас по Камчатке, они гораздо выше, чем где-нибудь в центральной России, или даже в Хабаровске или Владивостоке", - сказал Илюхин.

В числе объективных причин проблемы он назвал стоимость строительства коммерческого жилья, которая на 30-36% выше в сравнении в другими регионами. Это связано с повышенной сейсмичностью региона, а также непростой логистикой доставки строительных материалов и техники. Тем не менее региональное министерство строительства уже подготовило ряд предложений по исправлению ситуации.

"Мы должны сегодня сформировать некий объем ипотечного жилья, чтобы строительный комплекс понимал, на что он может рассчитывать, и выстраивал финансовую составляющую. Мы в ближайшее время, в феврале, проведем большую встречу, где сможем об этом поговорить, пригласив всех участников этого процесса", - отметил губернатор.

С 10 декабря началось рассмотрение заявок жителей Дальнего Востока на получение льготной ипотеки под 2%. По информации Минвостокразвития, пока заявки принимают только два банка: АО "Банк ДОМ.РФ" и Азиатско-Тихоокеанский банк. Остальные банки - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, "Открытие" и другие - начнут прием заявок и выдачу кредитов в течение месяца.