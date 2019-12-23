Агентство АКРА повысило рейтинг банка ДОМ.РФ на три уровня - до A(RU)

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг АО "Банк ДОМ.РФ" на три уровня - с BBB до A(RU), прогноз по рейтингу - стабильный, сообщила в понедельник пресс-служба рейтингового агентства.

"Повышение рейтинга отражает улучшение собственной кредитоспособности банка и связано с существенным увеличением капитализации, достаточности капитала, а также бизнес- и риск-профиля банка. АКРА считает, что с досрочным выходом из процедуры финансового оздоровления процесс операционной трансформации банка ДОМ.РФ в целом можно считать завершенным", - говорится в отчете АКРА.

Как отметил председатель правления банка ДОМ.РФ Артем Федорко, чьи слова приводит пресс-служба кредитной организации, благодаря поддержке правительства РФ банк досрочно завершил процедуру финансового оздоровления. "В дальнейшем мы продолжим наращивать объемы проектного финансирования и развивать рынок ипотечного кредитования во всех регионах страны. Улучшение кредитного рейтинга в очередной раз подтверждает состоятельность бизнес-модели банка ДОМ.РФ как опорной кредитной организации в жилищном строительстве", - отметил Федорко.

Объем основного капитала банка ДОМ.РФ в январе-октябре 2019 года вырос более чем на 50 млрд рублей. В результате показатель Н1.2 (норматив достаточности капитала) превысил уровень 30%, что стало причиной повышения рейтинговым агентством оценки достаточности капитала. По состоянию на 1 ноября 2019 года банк входит в топ-20 российских кредитных организаций по величине собственного капитала.

Мнение экспертов

Как пояснил ТАСС генеральный директор рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко, получение банком рейтинговой оценки от одного из национальных рейтинговых агентств не ниже уровня А является логичным продолжением по укреплению банка ДОМ.РФ после завершения процедуры санации. Повышение рейтинга позволит банку более эффективно реализовывать программы ипотечного кредитования и проектного финансирования застройщиков, считает собеседник агентства.

"Главный вклад банка ДОМ.РФ в строительную отрасль России, по моему мнению, это радикальное повышение конкуренции в сфере проектного финансирования застройщиков жилья. На сегодня банк ДОМ.РФ сумел предложить конкурентоспособный продукт по всем составляющим: объему кредитного финансирования, по размеру процентных ставок и по качеству обслуживания застройщиков жилья. Мы видим, что доля банка ДОМ.РФ на рынке проектного финансирования стремительно увеличивается, он входит в тройку крупнейших, и не исключено, что его доля и дальше будет вырастать", - считает генеральный директор Института развития строительной отрасли Кирилл Холопик.

Как отметил управляющий директор и партнер финансовой практики BCG Сергей Ишков, в 2017 году банк ДОМ.РФ (в то время - банк "Российский Капитал") входил в план финансового оздоровления без четкой бизнес-модели, с большим штатом и размером сети, низким уровнем цифровизации основных процессов и, как следствие, высокими затратами. По мнению эксперта, новым менеджментом были реализованы все основные задачи, чтобы трансформировать банк в кратчайшие сроки. "За полгода [он] закрыл нецелевые отделения, сократил штат, быстро интегрировал в себя Социнвестбанк, приступил к цифровизации своего бизнеса, но самое главное - сформировал прибыльную бизнес-модель вокруг ипотеки и проектного финансирования застройщиков", - сказал Ишков. По его мнению, этому содействует как высокая интеграция с ДОМ.РФ, который обеспечил поддержку капиталом для обеспечения роста портфеля, так и вступление в силу новых правил привлечения средств дольщиков, которые сформировали новый рынок финансирования жилищного строительства.

Банк ДОМ.РФ - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. В его приоритетные задачи входит развитие системы проектного финансирования жилищного строительства, а также развитие ипотечного кредитования и рынка ипотечных ценных бумаг. Совокупный ипотечный портфель кредитной организации превышает 100 млрд рублей.