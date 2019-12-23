Порядка 3 тыс. дольщиков получили квартиры в Сочи в 2019 году

СОЧИ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти города Сочи в 2019 году выдали ключи от квартир трем тысячам дольщиков, было снесено 19 объектов самовольного строительства, сообщил журналистам мэр города Алексей Копайгородский.

Краснодарский край входит в число регионов, лидирующих в России по количеству самостроев и долгостроев. Основная масса незаконных объектов строительства выявлена в городе Сочи.

"За этот год снесено 19 домов, 12 домов мы снесем в следующем году. Что касается домов, где есть жители и дольщики, мы, конечно, всегда стараемся их расселять. За этот год мы расселили и выдали ключи трем тысячам жителям", - сказал Копайгородский.

В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 9 многоквартирных домов. При поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева еще 6 домов будут сданы в 2020-2021 годах. На сегодняшний день выдача разрешений на строительство на территории города прекращено. К 1 марта 2020 года планируется утвердить правила землепользования и застройки, добавил Копайгородский.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что около 30% жителей Кубани, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Власти инициировали снос данных объектов. По итогам 2018 года снесены 372 строения. В том числе 101 в Краснодаре и 152 в Сочи. Часть самостроев ранее была узаконена, но по новому решению судов подлежит сносу.

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко ранее в интервью ТАСС заявил, что власти Краснодарского края намерены индивидуально подходить к решению проблем дольщиков, которые приобрели жилье в самостроях, ранее узаконенных по решению судов. Лишать людей единственного жилья в регионе не будут, подчеркнул Алексеенко.