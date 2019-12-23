Банк ДОМ.РФ одобрил льготные ипотечные кредиты на Дальнем Востоке на 1 млрд рублей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ одобрил выдачу ипотечных кредитов под 2% для жителей Дальнего Востока на 1 млрд рублей. Об этом говорится в понедельник в сообщении финансовой организации.

В сентябре президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. 9 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. Она позволяет молодым семьям и получателям "дальневосточных гектаров" брать ипотечные займы по ставке 2% годовых на срок до 20 лет в размере не более 6 млн рублей. Предполагается за счет этой программы выдать около 147 тыс. кредитов на сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно будет однократно.

"Банк ДОМ.РФ одобрил [выдачу] льготных ипотечных кредитов в Дальневосточном федеральном округе на 1 млрд рублей. С момента запуска ипотеки под 2% в банк поступило более 1000 заявок от потенциальных заемщиков", - отмечается в релизе.

По данным банка, наибольшее количество заявок на получение льготной ипотеки поступило из Приморского края, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Республики Бурятия, Амурской области и Забайкальского края. В среднем сумма одобренных банком ипотечных кредитов составляет 3,2 млн рублей.

"Банк ДОМ.РФ единственный из участников программы принимает заявки на строительство жилого дома, мы уже получили такие заявки как от молодых семей, так и от участников "дальневосточного гектара", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления банка Данилы Литвинова.

Банк ДОМ.РФ - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, дочерняя компания финансового института "ДОМ.РФ". В его задачи, в частности, входит проектное финансирование застройщиков жилья и развитие рынка ипотеки.