Выплаты дольщикам в Химках начнутся в феврале - марте 2020 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Дольщики, приобретшие квартиры в двух домах жилого комплекса "Солнечная система" в Химках, спроектированных под существующими линиями электропередачи, получат компенсации. Выплаты начнутся в феврале-марте, сообщил в понедельник в своем Instagram вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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Провел совещание по решению проблем дольщиков ЖК "Солнечная система" (дома №2 и №7). ⠀ Проанализировали технические возможности и сроки завершения строительства. Взвесив все «за» и «против», принято решение в пользу выплаты денежных компенсаций. Поручил Правительству Московской области и Фонду проработать с каждым дольщиком вопрос приобретения жилья с учётом коммерческих предложений застройщиков. Фонд планирует начать выдачу денежных компенсаций в феврале-марте 2020 года. На сайте Фонда защиты прав дольщиков фонд214.рф и в профиле @fond214 размещена подробная информация. #жксолнечнаясистема
"Взвесив все "за" и "против", принято решение в пользу выплаты денежных компенсаций. Поручил правительству Московской области и фонду проработать с каждым дольщиком вопрос приобретения жилья с учетом коммерческих предложений застройщиков.
Фонд планирует начать выдачу денежных компенсаций в феврале - марте 2020 года", - написал он по итогам совещания по решению проблем дольщиков ЖК.
Подробная информация о выплатах размещена на сайте и на странице Фонда по защите прав дольщиков в Instagram.
Дома были спроектированы прямо под существующими ЛЭП, бывший застройщик объекта Urban Group утверждал, что имеется возможность переноса линий. Однако после банкротства девелопера выяснилась крайняя сложность проекта. Позже Арбитражный суд Московской области принял решение вернуть в конкурсную массу два проблемных дома и земельные участки, на которых они расположены.