Минстрой планирует расселять более 1 млн кв. м аварийного жилья в год

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минстрой России планирует наращивать объемы расселения людей из аварийного жилья в России с 2020 года, сообщил во вторник журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на пресс-конференции по итогам работы строительного комплекса и сферы ЖКХ России в 2019 году.

"Мы отладили в этом году механизмы <...> Сейчас каждый год у нас пойдет серьезное наращивание объемов, когда мы будем расселять за миллион квадратных метров жилья", - сказал министр.

Якушев уточнил, что увеличение объемов расселения аварийного жилья запланировано уже на 2020 год.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Как следует из документа, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. Эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах.