Фонд защиты дольщиков восстановит права 40 тыс. пострадавших в 2020 году

ГОРКИ, 24 декабря. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства планирует в 2020 году восстановить права 40 тыс. обманутых дольщиков. Об этом генеральный директор фонда Олег Говорун сообщил во вторник в беседе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

"Сейчас совокупно в фонде имеется 65 млрд рублей. Эти средства состоят из тех денег, которые предоставил бюджет Российской Федерации, субъекты Федерации и сам компенсационный фонд. По нашей оценке, этих денег будет достаточно для того, чтобы в наступающем году восстановить права еще порядка 40 тыс. обманутых дольщиков", - сказал Говорун.

Он добавил, что на сегодня восстановлены права 8 тыс. обманутых дольщиков в 13 субъектах России. "Итогом этого года станет восстановление прав более 16 тыс. обманутых дольщиков. Эти дома находятся на территории 21 субъекта Российской Федерации", - отметил глава фонда.

По словам Говоруна, в Едином реестре проблемных объектов находится более 3 тыс. домов, 200 тыс. человек в России являются обманутыми дольщиками. Он отметил, что проблема обманутых дольщиков будет решена до 2023 года.

Согласно законодательству, достройка может вестись силами как федерального фонда дольщиков, так и местных властей. Регионы имеют право создавать специальные фонды для достройки проблемных объектов на средства компенсационного фонда, а также федерального, регионального и муниципального бюджетов.