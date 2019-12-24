{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фонд защиты дольщиков восстановит права 40 тыс. пострадавших в 2020 году

В Едином реестре проблемных объектов находится более 3 тыс. домов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и генеральный директор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Олег Говорун Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и генеральный директор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Олег Говорун
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

ГОРКИ, 24 декабря. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства планирует в 2020 году восстановить права 40 тыс. обманутых дольщиков. Об этом генеральный директор фонда Олег Говорун сообщил во вторник в беседе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

"Сейчас совокупно в фонде имеется 65 млрд рублей. Эти средства состоят из тех денег, которые предоставил бюджет Российской Федерации, субъекты Федерации и сам компенсационный фонд. По нашей оценке, этих денег будет достаточно для того, чтобы в наступающем году восстановить права еще порядка 40 тыс. обманутых дольщиков", - сказал Говорун.

Он добавил, что на сегодня восстановлены права 8 тыс. обманутых дольщиков в 13 субъектах России. "Итогом этого года станет восстановление прав более 16 тыс. обманутых дольщиков. Эти дома находятся на территории 21 субъекта Российской Федерации", - отметил глава фонда.

По словам Говоруна, в Едином реестре проблемных объектов находится более 3 тыс. домов, 200 тыс. человек в России являются обманутыми дольщиками. Он отметил, что проблема обманутых дольщиков будет решена до 2023 года.

Согласно законодательству, достройка может вестись силами как федерального фонда дольщиков, так и местных властей. Регионы имеют право создавать специальные фонды для достройки проблемных объектов на средства компенсационного фонда, а также федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияГоворун, Олег Маркович
Реклама на ТАСС
Глава Минстроя считает, что качество капремонта за последние годы улучшилось
В ряде регионов есть определенные нарекания, отметил Владимир Якушев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС