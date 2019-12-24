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Якушев: ввод жилья в России будет на уровне 80 млн кв. м по итогам 2019 года

Министр строительства и ЖКХ заявил, что в этом году введенного жилья будет больше

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ввод жилья по итогам 2019 года приблизится к отметке в 80 млн кв. м, сообщил во вторник журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на пресс-конференции по итогам работы строительного комплекса и сферы ЖКХ России в 2019 году.

"По предварительной оценке, мы введем больше, чем в прошлом году, [когда ввод составил] 75 млн кв. м. Подойдем где-то к цифре 80 млн кв. метров", - сказал он.

Министр добавил, что темпы ввода жилья в России могут замедлиться из-за уменьшающегося количества выданных разрешений на строительство в регионах, что стало следствием перехода отрасли на новую модель финансирования строительства с использованием счетов эскроу. "Нас стала настораживать цифра уменьшающегося количества получаемых разрешений на строительство. <...> Если тенденция не изменится, то мы можем получить понижающий тренд по вводу жилья", - сказал он.

По данным Росстата, в 2018 году объем ввода жилья в РФ составил 75,3 млн кв. м.

Теги
Россия
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