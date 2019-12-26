Более 20 тыс. многодетных семей в России получили господдержку по погашению ипотеки

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Государственную поддержку на выплату до 450 тыс. рублей для погашения ипотеки получили более 20 тыс. многодетных семей, сообщил в четверг ДОМ.РФ, который является оператором программы.

С 25 сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий ребенок, а также последующие дети.

"ДОМ.РФ на 25 декабря одобрил более 23 тыс. заявлений кредиторов на погашение ипотечных кредитов заемщиков в сумме до 450 тыс. рублей. По 90% заявок средства уже перечислены в банки - поддержку получили 20,8 тыс. семей", - отмечается в сообщении. При этом за последнюю неделю банки выплатили средства по 5 тыс. заявок.

Чтобы получить поддержку, нужно обратиться в банк, который обслуживает ипотечный кредит. К заявлению о погашении части ипотечного кредита нужно приложить документы, удостоверяющие гражданство и личность заявителя и его детей, а также подтверждающие материнство (отцовство), документы о предоставлении ипотеки и покупке земельного участка под индивидуальное жилищное строительство или жилья. Далее кредитор передает заявки в ДОМ.РФ, который после проверки документов на соответствие условиям программы перечисляет кредитору средства.