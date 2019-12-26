Власти Забайкалья на 25% перевыполнили годовой план, обеспечив жильем более 300 сирот

ЧИТА, 26 декабря. /ТАСС/. Более 300 сирот обеспечили в 2019 году жильем в Забайкальском крае. Властям удалось перевыполнить годовой план на 25% - первоначально новые квартиры планировали купить 250 нуждающимся, сообщила в четверг журналистам глава регионального Минсоцзащиты Инна Щеглова.

"В этом году мы должны были приобрести жилье 250 сиротам, на эти цели были предусмотрены 302 млн рублей из федерального бюджета. Мы перевыполнили свои обязательства, приобрели 274 квартиры <...> Еще 40 человек мы обеспечили жильем за счет перераспределения жилых помещений из числа приобретенных ранее. То есть всего жильем обеспечены более 300 граждан", - сказала министр.

Щеглова пояснила, что дополнительные квартиры удалось купить за счет сложившейся экономии. При этом она подчеркнула, что приобретенное для сирот жилье - новое и качественное. "Может быть, кому-то покажется, что это не очень много, но бывали года, когда мы вовсе не достигали целевых показателей и возвращали деньги в федеральный бюджет", - добавила она.

В 2020 году власти Забайкалья намерены обеспечить жильем минимум 242 сироты. Но эта цифра не учитывает экономию, которая, как и в этом году, может сложиться при покупке квартир. Более 8 тыс. сирот нуждаются в обеспечении жильем в Забайкальском крае. Из них свыше 6 тыс. человек - это те, кто уже достиг совершеннолетия и имеет гарантированное право на приобретение жилого помещения.

"Среди тех, кто получил квартиры, есть люди, ждавшие этого более десяти лет. Дети-сироты - уже и не дети, у них состоявшиеся семьи. <...> Очередь длится очень долго, и наша задача - за счет всех возможных средств приобретать как можно больше жилья, но хорошего и качественного", - заключила Щеглова.