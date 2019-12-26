Более 30 регионов за три года уточнили границы земельных участков и объектов недвижимости

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Более 30 регионов России с 2017 года провели кадастровые работы, уточнив границы земельных участков и объектов недвижимости, сообщила в четверг пресс-служба Росреестра.

"За последние три года количество регионов, которые провели комплексные кадастровые работы, увеличилось с трех до 33. Эти цифры подтверждают востребованность таких работ. С помощью них уточнены местоположения границ земельных участков и объектов недвижимости, исправлены реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости. В ЕГРН [Единый государственный реестр недвижимости] площадь земельных участков, в отношении которых были проведены комплексные кадастровые работы, суммарно увеличилась примерно на 20%", - сказала заместитель министра экономического развития России - руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, чьи слова приводятся в сообщении.

Как отметила глава ведомства, кадастровые работы повышают инвестиционную привлекательность территорий, способствуют эффективности налогообложения и использования земельных ресурсов. Они также защищают права собственников недвижимости, снижают риски ведения бизнеса, в первую очередь, строительного. При этом собственники избавлены от необходимости уточнять границы участков и исправлять реестровые ошибки за свой счет.

Так, средняя цена комплексных кадастровых работ за один объект недвижимости в 2018 году составляла 1181 рубль. Средняя стоимость кадастровых работ, проводимых индивидуально, составляет минимум 10 тыс. рублей за один земельный участок. Заказчиками комплексных кадастровых работ выступают органы местного самоуправления. Средства на эти цели выделяются из местных бюджетов, кроме того, направляются субсидии из региональных и федерального бюджетов.