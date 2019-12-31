Государство защитит добросовестных приобретателей жилья и тех, кто утратил его по суду

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Государство защитит права добросовестных приобретателей жилья: с 1 января вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, которые признают добросовестными приобретателями тех, кто купил недвижимость, проверив ее юридическую чистоту через государственный реестр прав на недвижимое имущество (ЕГРН), но потом выяснилось, что у продавца не было права на продажу этого имущества.

"Закон фактически закрепляет "презумпцию добросовестного приобретателя" и предусматривает полноценный механизм защиты его права собственности. То есть исключается возможность истребования у него жилого помещения со стороны органов публичной власти в случае, если при их приобретении добросовестный приобретатель полагался на сведения из Единого государственного реестра недвижимости. Для этого в документе заложено прямое основание для отказа в иске со стороны органов власти к правообладателям недвижимости по истечении трехлетнего срока со дня выбытия помещения из государственной или муниципальной собственности", - прокомментировала новеллу замминистра экономического развития, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

По ее словам, механизм правовой защиты распространяется в том числе на добросовестных приобретателей, которые приобрели жилое помещение безвозмездно, например, в порядке дарения или наследования. Эти поправки стали вторым пакетом законодательных инициатив Минэкономразвития и Росреестра, направленных на обеспечение прав добросовестных приобретателей, указала глава ведомства.

В рамках первого пакета летом 2019 года были приняты поправки в закон "О государственной регистрации недвижимости", которые также вступают в силу с 1 января 2020 года. Согласно изменениям, теперь добросовестные приобретатели смогут получить за утраченное право на недвижимость компенсацию в размере кадастровой стоимости или причиненного реального ущерба. До этого сумма, гарантированная государством лицу, потерявшему жилое помещение, составляла не более 1 млн рублей.

"То есть, если по иску госоргана или муниципалитета изымается имущество, но суд признает человека добросовестным приобретателем, государство возмещает ему полную стоимость жилого помещения. Это действительно революция", - констатировала Абрамченко.

Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон поможет урегулировать ситуацию для добросовестных приобретателей порядка 36 тыс. квартир, о которых на сегодняшний день уже известно, что у недвижимости есть проблемное прошлое. Судебные дела об истребовании имущества органами госвласти чаще всего касаются ситуаций, когда госорганы и муниципалитеты оспаривают сделки с муниципальными квартирами, которые незаконно перешли в собственность граждан, или право собственности было зарегистрировано ошибочно, а потом квартиры были перепроданы ничего не подозревающим новым собственникам, следует из соответствующего обзора президиума Верховного Суда России от 25 ноября 2015 года.

Комментарий адвоката

В поправках о компенсации срок для обращения добросовестного приобретателя с иском к РФ, субъекту или муниципальному образованию, если имущество уже перешло в их собственность указанных лиц, ограничивается 31 декабря 2022 года. "В данном случае необходимо понимать, что если ваше имущество [добросовестного покупателя] перешло в собственность государства, то начиная с 2023 года никто из истцов не сможет получить однократную компенсацию за счет Российской Федерации", - пояснила ТАСС адвокат Наталья Тарасова. Ограничивая срок предъявления исков к государственным ответчикам, законодатель тем самым ограждает бюджет от чрезмерных трат в будущем, считает она. "Но вместе с тем добросовестные приобретатели теряют возможность получения компенсации, что указывает на необходимость действовать быстро", - подчеркнула эксперт. При этом, чтобы получить компенсацию, добросовестному приобретателю придется пройти большой путь судебных разбирательств и заплатить серьезную сумму за юридические услуги, указывает Тарасова.

Но, так или иначе, оба закона, принятые в августе и декабре 2019 года, практически исключают возможность того, что органы власти будут подавать иски о признании недействительными сделок с жильем у добросовестных покупателей, а если это произойдет, то для собственников будут созданы необходимые финансовые гарантии в виде выплаты компенсации, объяснили в Росреестре.