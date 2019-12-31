{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Государство защитит добросовестных приобретателей жилья и тех, кто утратил его по суду

С 1 января вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, которые признают добросовестными приобретателями тех, кто купил недвижимость, проверив ее юридическую чистоту через ЕГРН, но потом выяснилось, что у продавца не было права на продажу этого имущества

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Государство защитит права добросовестных приобретателей жилья: с 1 января вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, которые признают добросовестными приобретателями тех, кто купил недвижимость, проверив ее юридическую чистоту через государственный реестр прав на недвижимое имущество (ЕГРН), но потом выяснилось, что у продавца не было права на продажу этого имущества.

"Закон фактически закрепляет "презумпцию добросовестного приобретателя" и предусматривает полноценный механизм защиты его права собственности. То есть исключается возможность истребования у него жилого помещения со стороны органов публичной власти в случае, если при их приобретении добросовестный приобретатель полагался на сведения из Единого государственного реестра недвижимости. Для этого в документе заложено прямое основание для отказа в иске со стороны органов власти к правообладателям недвижимости по истечении трехлетнего срока со дня выбытия помещения из государственной или муниципальной собственности", - прокомментировала новеллу замминистра экономического развития, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

По ее словам, механизм правовой защиты распространяется в том числе на добросовестных приобретателей, которые приобрели жилое помещение безвозмездно, например, в порядке дарения или наследования. Эти поправки стали вторым пакетом законодательных инициатив Минэкономразвития и Росреестра, направленных на обеспечение прав добросовестных приобретателей, указала глава ведомства.

В рамках первого пакета летом 2019 года были приняты поправки в закон "О государственной регистрации недвижимости", которые также вступают в силу с 1 января 2020 года. Согласно изменениям, теперь добросовестные приобретатели смогут получить за утраченное право на недвижимость компенсацию в размере кадастровой стоимости или причиненного реального ущерба. До этого сумма, гарантированная государством лицу, потерявшему жилое помещение, составляла не более 1 млн рублей.

"То есть, если по иску госоргана или муниципалитета изымается имущество, но суд признает человека добросовестным приобретателем, государство возмещает ему полную стоимость жилого помещения. Это действительно революция", - констатировала Абрамченко.

Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон поможет урегулировать ситуацию для добросовестных приобретателей порядка 36 тыс. квартир, о которых на сегодняшний день уже известно, что у недвижимости есть проблемное прошлое. Судебные дела об истребовании имущества органами госвласти чаще всего касаются ситуаций, когда госорганы и муниципалитеты оспаривают сделки с муниципальными квартирами, которые незаконно перешли в собственность граждан, или право собственности было зарегистрировано ошибочно, а потом квартиры были перепроданы ничего не подозревающим новым собственникам, следует из соответствующего обзора президиума Верховного Суда России от 25 ноября 2015 года.

Комментарий адвоката

В поправках о компенсации срок для обращения добросовестного приобретателя с иском к РФ, субъекту или муниципальному образованию, если имущество уже перешло в их собственность указанных лиц, ограничивается 31 декабря 2022 года. "В данном случае необходимо понимать, что если ваше имущество [добросовестного покупателя] перешло в собственность государства, то начиная с 2023 года никто из истцов не сможет получить однократную компенсацию за счет Российской Федерации", - пояснила ТАСС адвокат Наталья Тарасова. Ограничивая срок предъявления исков к государственным ответчикам, законодатель тем самым ограждает бюджет от чрезмерных трат в будущем, считает она. "Но вместе с тем добросовестные приобретатели теряют возможность получения компенсации, что указывает на необходимость действовать быстро", - подчеркнула эксперт. При этом, чтобы получить компенсацию, добросовестному приобретателю придется пройти большой путь судебных разбирательств и заплатить серьезную сумму за юридические услуги, указывает Тарасова.

Но, так или иначе, оба закона, принятые в августе и декабре 2019 года, практически исключают возможность того, что органы власти будут подавать иски о признании недействительными сделок с жильем у добросовестных покупателей, а если это произойдет, то для собственников будут созданы необходимые финансовые гарантии в виде выплаты компенсации, объяснили в Росреестре.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Долгострои в Подмосковье и Санкт-Петербурге получили разрешения на ввод в эксплуатацию
Ключи от квартир в Московской области получат более 640 дольщиков, в Петербурге - 930
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС