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Около 3 млн российских семей купили квартиры в 2019 году

При этом половина из них воспользовались ипотекой

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Порядка 3 млн семей в РФ приобрели квартиры на первичном и вторичном рынках в 2019 году, причем половина из них воспользовались ипотекой, сообщил в четверг генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник в интервью телеканалу "Россия-24".

"Итоги года хорошие. Главное, что практически 3 млн семей купили квартиру, и половина из них купили квартиру с ипотекой. Ипотечный кредит в начале года был менее доступен - ставки были больше 10%. Но благодаря принятым правительством РФ и Банком России решениям ставки начали снижаться. В декабре ставки выдачи опустились уже ниже 9%, среднегодовая - на уровне где-то 10%", - сказал Плутник.

В этом году Банк России несколько раз понижал ключевую ставку, что создало благоприятные условия для уменьшения ставок по ипотеке. В частности, в октябре - сразу на 50 базисных пунктов, что произошло впервые с декабря 2017 года. На последнем в этом году заседании совета директоров 13 декабря ЦБ понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых.

Среди основных показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" к 2024 году - улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно и снижение ставки по ипотеке до 7,9%.

Теги
РоссияПлутник, Александр Альбертович
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