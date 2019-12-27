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В Москве за 2019 год восстановлены права более 1,6 тыс. дольщиков

В 2018 году этот показатель составил 1283 дольщика

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Права 1677 участников долевого строительства жилья были восстановлены по итогам 2019 года в Москве (по состоянию на конец декабря), сообщил в пятницу ТАСС председатель рабочей группы по защите прав дольщиков Москвы, депутат Госдумы, советник мэра Москвы Владимир Ресин. В 2018 году этот показатель составил 1283 дольщика.

"С начала текущего года в Москве введено в эксплуатацию 15 домов в 4-х жилых комплексах. Это позволило восстановить права 1677 пострадавших граждан, 26 из них получили квартиры в компенсационных объектах. Всего в городе в 2019 году были зарегистрированы 13,5 тыс. пострадавших от действий недобросовестных инвесторов, которые должны были получить квартиры в 34 проблемных объектах (жилых комплексах - прим. ТАСС), 13 из которых расположены на территории ТиНАО", - сказал Ресин.

Так, за год были введены объект обанкроченной группы "СУ-155" в Нагатино-Садовники, 5 домов в ЖК "Борисоглебское", 7 домов в ЖК "Спортивный квартал" в ТиНАО, 2 дома в ЖК "Царицыно" в ЮАО. В стадии передачи городу находится четыре дома в ЖК "Марушкино" (ТиНАО), 25 декабря Росреестр зарегистрировал права столичной организации АО "Мосотделстрой № 1" на ЖК "Терлецкий парк" в ВАО.

Ресин считает, что в целом за этот год удалось решить большинство сложных правовых вопросов и продвинуться в решении проблем самых больших долгостроев: "Царицыно", "Терлецкий парк", "Балаклавский проспект". "Отработали систему, определили источники финансирования, дольщиков вывели из состояния неопределенности. Фактически город взял на себя все эти затраты, при этом для завершения строительства остановились на довольно-таки серьезных организациях, в том числе "Мосотделстрой № 1". И сегодня виден свет в конце туннеля, дольщики стали верить обещаниям", - заявил депутат.

Проектное финансирование и госзастройщики

Ресин полагает, что введенное законодательством в стране проектное финансирование строительства жилья позволит не увеличивать число обманутых собственников. Впрочем, пока еще выявляются новые недострои, которые сформировались в период действия прежних правил строительства.

Как сообщал ранее ТАСС, реформа долевого строительства началась 1 июля 2018 года, когда был принят соответствующий закон. Он запретил отрасли собирать деньги дольщиков "котлованным" методом и обязал застройщиков размещать их на специальных банковских счетах по принципу "один счет - один дом". Был предусмотрен переходный период. С 1 сентября 2018 года банки стали контролировать, как застройщики расходуют средства граждан с этих счетов. С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

При этом по решению мэра Москвы Сергея Собянина город с февраля 2018 года взял на себя ответственность по достройке ряда наиболее проблемных объектов, используя бюджетные средства и строительные, организационные ресурсы "Мосотделстрой № 1". Список долгостроев, за которые взялись власти столицы, постоянно обновляется. Помимо усилий города, в Москве часть проблемных объектов достраивает структура госбанка "Российский капитал" (с 2018 года - "Банк ДОМ.РФ") - компания "РК-строй". Она занимается преимущественно объектами "СУ-155" - например, на Балаклавском проспекте.

Также в октябре власти Москвы учредили столичный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. До этого, помимо кредиторов, подать заявление с требованием признать застройщика банкротом мог только федеральный Фонд защиты прав дольщиков. В 2020 году московский фонд получит из городского бюджета порядка 5,5-6 млрд рублей на обследование объектов и подготовку проектной документации. Окончательные суммы будут известны после проведения экспертизы проектов.

По данным рабочей группы по защите прав дольщиков Москвы, фонд выступит в качестве застройщика по 7 объектам, включая ЖК "Академ Палас" в ЗАО, ЖК "Воскресенское", ЖК "Троицк-Е-39", ЖК "Легенда", "Остров Эрин" в ТиНАО. Город также возводит дома для компенсации квартир дольщикам взамен жилых помещений в объектах в Южном Тушине и на ул. Народного Ополчения в СЗАО.

В целом Москомстройинвест оценивает долю обманутых дольщиков в Москве не более 3% от общего числа граждан, вложившихся в жилищное строительство.

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Права дольщиков около тысячи российских долгостроев восстановят в 2020 году
В частности, предполагается завершить строительство 491 жилого дома
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