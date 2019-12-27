Квартиры в новостройках за год подорожали на 8%

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Стоимость квадратного метра жилья в новостройках в среднем по России увеличилась по итогам года на 8%. Прогнозы колоссального скачка цен на фоне перехода на проектное финансирование строительства не сбылись, сообщил в пятницу министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев в интервью телеканалу "Россия-24".

"В прошлом году нам говорили, что жилье может повыситься и на 30%, и на 40%. По факту удорожание квадратного метра в целом по стране произошло на 8%. В большом количестве субъектов Российской Федерации цена квадратного метра не выросла, даже не среагировав на инфляцию. Поэтому здесь можем сказать, что все в пределах разумного", - сказал Якушев, отметив, что Минстрой в прошлом году прогнозировал рост цен не более чем на 10%.

Ранее министр отмечал, что цены на новостройки по итогам 2019 года выросли в городах с высоким спросом. Он пояснял, что на стоимость оказала влияние инфляция, а также переход отрасли на проектное финансирование.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".