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Власти Приморья выявили на балансе региона десятки заброшенных зданий

Среди них есть исторические здания в центре Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. Администрация Приморского края в ходе инвентаризации краевого имущества выявила десятки заброшенных зданий и объектов, которые находятся на балансе региона. В список уже вошли шесть исторических зданий в центре Владивостока, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Приморского края.

Инвентаризация в регионе проводится для того, чтобы выявить неиспользуемые здания и сооружения, привести их в надлежащее состояние и эксплуатировать для нужд населения.

"Сейчас мы проводим тотальную инвентаризацию. Уже выявили много различных объектов. <…> Они числятся на балансе, но не понятно, как и кем используются", - приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора края Веры Щербины.

В список неиспользуемых объектов попали исторические здания - Дом военного ведомства, бывший дом семьи революционеров Сибирцевых, одно из казарменных зданий гарнизона Владивостокской крепости. Специалисты уже готовят условия концессии, по которым инвестор проведет специализированный ремонт памятников культурного наследия и сможет использовать эти помещения для бизнеса. В пресс-службе администрации Приморского края ТАСС сообщили, что в собственности региона сейчас находятся 11612 объектов недвижимости и 3003 земельных участка.

После инвентаризации примут решения по использованию госимущества. В деятельность планируется вовлекать представителей малого и среднего бизнеса или некоммерческих организаций. В частности, разрабатываются механизмы государственно-частного партнерства по использованию краевого имущества. Часть объектов будет продана с условием сохранения облика объекта культурного наследия.

Теги
РоссияПриморский край
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