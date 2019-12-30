Подмосковье создаст региональный фонд дольщиков

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 30 декабря. /ТАСС/. Московская область создаст региональный фонд защиты прав дольщиков. Об этом сообщил в понедельник журналистам вице-премьер Виталий Мутко после совещания по решению проблем дольщиков в доме правительства Московской области.

"Мы договорились, <...> будет создан фонд [защиты прав дольщиков] Московской области, подписано соглашение и график этих [проблемных] домов до 2024 года, по каждому дому будет принято решение <...> Первое заседание фонда по проблемным объектам Московской области может произойти уже в феврале", - сказал он.

По словам Мутко, по 254 проблемным домам правительство Московской области приняло решения, еще по 504 долгостроям регион самостоятельно не может решить проблему. Мутко отметил, что меры поддержки по этим объектам предполагают выделение финансирования. На 70% поддержка будет состоять из средств правительства РФ и на 30% - правительства Московской области. "Правительством РФ уже в январе это решение будет зафиксировано. И в январе начнем уже активно, последовательно решать эту проблему", - добавил вице-премьер.

Летом 2019 года субъекты получили право создавать свои региональные фонды защиты прав дольщиков, которые станут партнерами федерального фонда. Соответствующие изменения были внесены в федеральный закон об участии в долевом строительстве 27 июня. Средства фондов пойдут на завершение строительства проблемных объектов.