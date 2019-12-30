В Карелии в 2,5 раза перевыполнили план по расселению аварийного жилья в 2019 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Карелии расселили в 2019 году 7,4 тыс. кв. м аварийного жилья, что более чем в 2,5 раза превысило плановый показатель на этот год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства республики.

Первоначально власти республики планировали расселить 3 тыс. кв. метров аварийного жилья в 2019 году. С 1 января 2017 года около 1700 многоквартирных домов в республике были признаны аварийными, затем аварийными признали еще около 1 тыс. домов.

"Более чем в 2,5 раза перевыполнен план 2019 года по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. На сегодня в республике расселено 7,4 тыс. кв. метров аварийного жилья, органы местного самоуправления заключили 162 договора для расселения 410 человек. Всего приобретено 175 жилых помещений для расселения 7,8 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда - работа по заключению договоров социального найма или мены продолжается. Кроме того, Фонд ЖКХ одобрил заявку республики на предоставление финансовой поддержки на реализацию второго этапа программы в 2020-2021 годах", - сказали в пресс-службе регионального правительства.

Полностью завершены мероприятия по проекту "Формирование комфортной городской среды", на которые было выделено в этом году 215,1 млн рублей. Благоустроены 122 двора и 82 общественные территории в 49 муниципальных образованиях. Реализован проект, победивший в 2018 году во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, - по созданию парка "Сувилахти" в городе Суоярви. В 2019 году по результатам конкурса победил проект от города Сортавала, определен подрядчик для его исполнения. На 2020 год от Карелии готовятся девять заявок для участия в данном конкурсе, уточнили в пресс-службе.

В 2019 году в Карелии планировалось ввести по нацпроекту 247 тыс. кв. м жилья, этот показатель выполняется. С марта 2019 года в рамках регионального проекта "Ипотека" жители Карелии могли взять ипотеку со сниженной на 3% и фиксированной на весь период кредитования ставкой. На 1 декабря этой возможностью воспользовались 24 человека, из бюджета региона на эти цели было выделено 4,86 млн рублей, добавили в региональном правительстве.

В 2019 году Карелия получила из федерального бюджета 740 млн рублей на переселение людей из аварийных домов. Всего до 2025 года республике выделят более 7 млрд рублей для расселения 160 тыс. кв. метров жилья. За этот период планируется переселить более 9 тыс. человек. При этом, по оценке Фонда содействия реформированию ЖКХ, реально нуждаются в новом жилье 28 тыс. людей, проживающих в аварийных домах.