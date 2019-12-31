На востоке Петербурга ввели в эксплуатацию жилой комплекс, строящийся с 2004 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Проблемный жилой комплекс "Охта Модерн" в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, который строится с 2004 года, ввели в эксплуатацию. В двух корпусах дома располагаются 482 квартиры, общей площадью 28,4 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба городского комитета по строительству.

"Завершено строительство старейшего городского проблемного объекта - жилого комплекса "Охта Модерн". Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад" разрешение на ввод двух многоквартирных домов жилого комплекса, расположенного по адресу: Большеохтинский пр., д. 15, корп. 2, литера А", - говорится в сообщении, распространенном во вторник.

В июне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о намерениях сдать проблемный объект до конца 2019 года. Решить проблему дольщиков городские власти планируют в 2020 году.

Первоначально завершить стройку, с привлечением денежных средств участников долевого строительства, планировалось в 2007 году. Но застройщик не смог выполнить взятые на себя обязательства. Объект был признан проблемным. За время строительства комплекса сменились три застройщика.

В 2016 году из-за отсутствия финансирования стройка была полностью остановлена. В феврале 2018 года достройкой ЖК занялась компания "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад" и сдала объект.