{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На востоке Петербурга ввели в эксплуатацию жилой комплекс, строящийся с 2004 года

Проблему дольщиков городские власти планируют решить в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Проблемный жилой комплекс "Охта Модерн" в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, который строится с 2004 года, ввели в эксплуатацию. В двух корпусах дома располагаются 482 квартиры, общей площадью 28,4 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба городского комитета по строительству.

"Завершено строительство старейшего городского проблемного объекта - жилого комплекса "Охта Модерн". Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад" разрешение на ввод двух многоквартирных домов жилого комплекса, расположенного по адресу: Большеохтинский пр., д. 15, корп. 2, литера А", - говорится в сообщении, распространенном во вторник.

В июне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о намерениях сдать проблемный объект до конца 2019 года. Решить проблему дольщиков городские власти планируют в 2020 году.

Первоначально завершить стройку, с привлечением денежных средств участников долевого строительства, планировалось в 2007 году. Но застройщик не смог выполнить взятые на себя обязательства. Объект был признан проблемным. За время строительства комплекса сменились три застройщика.

В 2016 году из-за отсутствия финансирования стройка была полностью остановлена. В феврале 2018 года достройкой ЖК занялась компания "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад" и сдала объект.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Популярность программы семейной ипотеки повлияла на снижение ставок
Такая ипотека выдается под 6% и менее
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС