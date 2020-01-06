Эксперты сообщили, что покупатели стали больше доверять новостройкам с эскроу

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. До 40% покупателей новостроек позитивно относятся к схеме продаж с использованием эскроу-счетов, в то время как в начале реформы россияне ориентировались на привычную модель продаж по договорам долевого участия. Об этом ТАСС сообщили опрошенные эксперты.

Как рассказал генеральный директор девелоперской компании Level Group Кирилл Игнахин, на момент перехода стройотрасли на новую модель (с 1 июля) покупатели склонялись к выбору квартир в новостройках без счетов эскроу, поскольку "дореформенные" новостройки были в абсолютном большинстве, а цены в них - ниже. Однако, по его словам, количество таких проектов растет, и "доля покупателей, готовых заплатить несколько больше, но получить взамен гарантию завершения строительства, увеличивается".

В риелторской компании "Инком-Недвижимость" долю покупателей, которые позитивно относятся к сделкам с экскроу на первичном рынке, оценивают в 40%. Как пояснил ТАСС заместитель директора департамента новостроек компании Валерий Кочетков, до 60% таких приобретателей образуют люди "старой закалки" старше 45 лет, причем у них за плечами может быть неудачный опыт сделок с новостройками. "Во второй группе (30%) - люди в возрасте 25-35 лет, холостые или семейные. У них нет жилья, поэтому им важны дополнительные гарантии сохранности денег", - рассказал Кочетков. К третьей группе эксперт отнес покупателей всех возрастов, которые ищут жилье в конкретном районе и с определенным набором характеристик.

Впрочем, среди покупателей остались и скептики, которые предвзято относятся к новой модели, считает директор по продажам "НДВ-Супермаркет Недвижимости" Ирина Туманова. По ее словам, они рассуждают согласно логике, что ситуация не изменится, поскольку "и ранее принятые меры - страхование и компенсационный фонд - не смогли изменить положение вещей, в стране по-прежнему много обманутых дольщиков".

Банки защитили покупателей

Граждане, приобретающие квартиры через счет эскроу, получают практически стопроцентную гарантию надежности своих вложений, считают эксперты.

"Такие сделки безопасны, поскольку денежные средства депонируются на эскроу-счетах на весь период строительства. Срок условного депонирования не может превышать более чем на шесть месяцев дату ввода дома в эксплуатацию", - пояснила руководитель юридического департамента "Миэль-Новостройки" Антонина Друева.

Как отметил Игнахин, даже если у банка отзывают лицензию, то девелопер открывает счета эскроу в другом банке, куда и переходят деньги дольщиков. При этом все средства застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ) на сумму до 10 млн рублей. Если вложения превышают эту сумму, они будут возвращаться по процедуре банкротства банка. В ситуации, когда банкротится застройщик или девелопер и не передает ключи в срок, средства со счетов эскроу возвращаются покупателям, если клиенты не решат ждать завершения строительства.

"Если раньше дольщикам нужно было годами отстаивать свои интересы в судебных инстанциях, включать свои претензии в реестр требований кредиторов, и все усилия не гарантировали восстановления нарушенных прав, то новая модель обеспечивает быстрый и гарантированный возврат внесенных денежных средств в случае форс-мажора", - резюмирует Друева.

Продажи по эскроу вырастут

Сейчас с использованием эскроу заключается чуть более 20% сделок, однако это связано со структурой предложения на рынке, указали эксперты. Так, согласно исследованию аналитического центра ЦИАН, в декабре доля строящегося жилья, реализуемого с использованием счетов эскроу, достигла 23% (27 млн кв. м) от общего объема первичного рынка РФ (120 млн кв. м).

Пропорции будут меняться по мере замещения старых проектов новыми, полагает Друева. "Учитывая постепенное завершение строительства начатых объектов и постоянное появление новых проектов, в 2020 году стоит ожидать увеличения сделок через механизм эскроу до 50% от общего объема продаж", - прогнозирует эксперт.

Стопроцентный переход на новые правила финансирования проектов произойдет не ранее 2022 года, считает управляющий партнер риэлторской компании "Метриум" Мария Литинецкая. "Тогда же все сделки в российских новостройках будут реализовываться с применением эскроу", - прогнозирует она.

О новой модели

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

При этом застройщики значительной части жилья сохранили право завершить начатое строительство по старым правилам привлечения средств дольщиков, поскольку проекты соответствуют правительственным критериям строительной готовности и объема уже привлеченных средств дольщиков.