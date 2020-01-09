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Два дома "СУ-155" достроили в Солнечногорском районе Подмосковья

Ключи от квартир в этих домах ожидают 822 дольщика

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Два проблемных дома обанкротившегося строительного холдинга "СУ-155" достроены в Солнечногорском районе Московской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

"Получены разрешения на ввод в эксплуатацию еще на два дома обанкротившегося застройщика "СУ-155" в Московской области. После передачи домов на баланс управляющей компании ключи от квартир смогут получить 822 дольщика", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дома расположены по адресу: поселок Елино, корп. 21 и 22. Их общая площадь - 53 тыс. кв. м.

В материалах добавляется, что 31 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге были сданы в эксплуатацию две блок-секции (1.2 и 1.3) в ЖК "На Королева". Квартиры в них приобрели 930 дольщиков. Тогда же разрешение на ввод в эксплуатацию получил жилой комплекс в Костроме - речь идет о микрорайоне "Волжский берег" (ул. Магистральная, Литер-8), где ключи от квартир ожидают 284 дольщика.

"СУ-155" был одним из крупнейших российских строительных холдингов, в 2015 году он объявил о неспособности завершить проекты "из-за сложной экономической ситуации". К решению проблемы подключилось правительство РФ, завершением большинства объектов занимается структура госбанка "Российский капитал" (с 2018 года - "Банк ДОМ.РФ") - компания "РК-строй".

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