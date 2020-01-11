Военные Орловской и Воронежской областей получили 4 млрд рублей на жилье за пять лет

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Военнослужащие Воронежского и Орловского гарнизонов Западного военного округа (ЗВО) с 2014 по 2019 год получили свыше 4 млрд рублей на улучшение жилищных условий по программе "Жилищная субсидия". Таким образом новым жильем обеспечены более 540 семей, сообщает в субботу пресс-служба ЗВО.

"Более 4 млрд рублей получили военнослужащие Западного военного округа для обеспечения своих семей жильем в рамках программы "Жилищная субсидия" в Воронежском и Орловском гарнизоне. С 2014 года по 2019 год жильем были обеспечены 542 семьи", - говорится в сообщении.

Начальник регионального департамента жилищного обеспечения ЗВО Андрей Дергунов подчеркнул, что "Жилищная субсидия" - это основной способ обеспечения военнослужащих постоянным жильем. Благодаря этой программе за последние пять лет очередь на улучшение жилищных условий удалось сократить в четыре раза.

"Жилищная субсидия" предоставляется военнослужащим для приобретения или строительства жилья. Ее сумма рассчитывается индивидуально в зависимости от выслуги лет, количества членов семьи и наличия оснований, дающих право на дополнительную жилплощадь, уточнили в пресс-службе ЗВО.