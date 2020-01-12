Власти Чечни в 2020 году переселят из аварийного жилья около 300 человек

ГРОЗНЫЙ, 12 января. /ТАСС/. Власти Чечни планируют переселить около 300 человек из аварийного жилья за счет национального проекта "Жилье и городская среда" до конца 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Новое жилье получат в этом году около 300 человек, проживающих в аварийных домах в Грозненском, Гудермесском районах и столице республики. С 2019 по 2024 годы планируется расселить 58 тыс. кв. м аварийного жилья и переселить 3,5 тыс. граждан. Планируемый объем средств 2,2 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что в 2020 году будет также благоустроено 36 общественных территорий во всех районах республики в рамках нацпроекта.

"Кроме того, в Надтеречном, Курчалоевском, Шатойском районах на текущий год предусмотрено строительство трех детских садов на 360 мест. Будут также построены детская поликлиника и подъездные дороги", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Он рассчитан до 2024 года, общий объем финансирования превышает 1 трлн рублей.