В Минприроды сообщили, что в государственный реестр недвижимости включат более 100 ООПТ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) планируется включить 109 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в текущем году, сообщает пресс-служба Минприроды России.

По мнению министерства, уточнение границ территорий предотвратит возможность нарушения режима использования земельных участков в составе ООПТ, поскольку будет обеспечена возможность учета границ при разработке планов экономического и социального развития субъектов.

"Работа по внесению данных о точных границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) осуществляется Минприроды России и была активизирована в 2019 году. В 2020 году запланировано включить в государственный реестр еще 109 ООПТ. Работы будут завершены до 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках работы специалисты уточняют границы земельных участков, проводят их формирование, межевание, постановку на кадастровый учет, завершают регистрацию объектов недвижимости.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года поручил разработать план по решению данного вопроса до 2022 года. В ведении Минприроды России находится 226 ООПТ в настоящее время, 78 были внесены в ЕГРН в 2019 году. На данный момент в границах федеральных ООПТ живет около двух миллионов человек, это порядка 700 населенных пунктов. В основном это жители Северо-Запада, центральной России и Байкальской территории.